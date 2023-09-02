خيول الإمارات تنتزع لقبي «البريدرز» في فرنسا

خطفت خيول الإمارات العائدة للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب تو ماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، الأضواء بثنائية خلال فعاليات تحدي البريدرز للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، الذي أقيم بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي مساء أول من أمس بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

واستهل ثنائية خيول هلال العلوي، المهر «نو ريبلاي الموري»، عندما انتزع لقب «تحدي مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار» في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق.

ولم يتأخر «نو ريبلاي الموري»، المنحدر من نسل «أزادي» في إبراز مهاراته بعد أن قلب الطاولة على غريميه «اكسترا تايم» لجاي نيفس الذي حل ثانياً، و«افجان اكس محبوب» للشقب ريسنج الذي حل ثالثاً، بعد أن حل خلفهما في المركز الثالث في سباق بري تيجاني للفئة الثالثة، ولكنه في السباق كان مختلفاً، حيث جاء تفوقه بفارق 1.5 طول، وسجل زمناً وقدره 2:12:73 دقيقة.

وأكملت الثنائية الرفيعة المهرة الرمادية «أفريكا دو مونلو»، التي سحقت منافساتها في تحدي البريدرز للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو.

وجاء تفوق «أفريكا دو مونلو»، بفارق مريح بلغ 2.5 طول عن «الرشا» للوسمية ريسنج، فيما جاءت في المركز الثالث «العفريتة» للشقب ريسنج، وسجلت ابنة «ايه اف البراق» زمناً وقدره 2:11:33 دقيقة، لتؤكد أنها نجمة المستقبل.

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