خيول الإمارات تنتزع لقبي «البريدرز» في فرنسا

خيول الإمارات تنتزع لقبي «البريدرز» في فرنسا
التاريخ
9/2/2023 7:12:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
خطفت خيول الإمارات العائدة للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب تو ماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، الأضواء بثنائية خلال فعاليات تحدي البريدرز للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، الذي أقيم بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي مساء أول من أمس بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.
واستهل ثنائية خيول هلال العلوي، المهر «نو ريبلاي الموري»، عندما انتزع لقب «تحدي مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار» في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق.
ولم يتأخر «نو ريبلاي الموري»، المنحدر من نسل «أزادي» في إبراز مهاراته بعد أن قلب الطاولة على غريميه «اكسترا تايم» لجاي نيفس الذي حل ثانياً، و«افجان اكس محبوب» للشقب ريسنج الذي حل ثالثاً، بعد أن حل خلفهما في المركز الثالث في سباق بري تيجاني للفئة الثالثة، ولكنه في السباق كان مختلفاً، حيث جاء تفوقه بفارق 1.5 طول، وسجل زمناً وقدره 2:12:73 دقيقة.
وأكملت الثنائية الرفيعة المهرة الرمادية «أفريكا دو مونلو»، التي سحقت منافساتها في تحدي البريدرز للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو.
وجاء تفوق «أفريكا دو مونلو»، بفارق مريح بلغ 2.5 طول عن «الرشا» للوسمية ريسنج، فيما جاءت في المركز الثالث «العفريتة» للشقب ريسنج، وسجلت ابنة «ايه اف البراق» زمناً وقدره 2:11:33 دقيقة، لتؤكد أنها نجمة المستقبل.
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