هل تبحث عن فيلسوف لا يزال على قيد الحياة؟ إن كنت تحب أن تقرأ لفلاسفة لا يزالون يتحركون بين الناس ويشاركونهم حياتهم ومناسباتهم، بل ويجلسون في نهاية اليوم أمام جهاز الكمبيوتر للرد على أسئلة واستفسارات الناس، فلا شك أن فرنسا هي البلاد الأكثر ملاءمة لبحثك، إنها (اتفقنا أو اختلفنا مع سياستها) لا تزال تنتج الفلاسفة حتى هذه اللحظة.

إدغار موران هو أحد الفلاسفة الفرنسيين الذين قرأت حول أفكارهم مؤخراً، وهو من مواليد باريس عام 1921، ما يعني أنه أكمل قرناً وعامين بالتمام والكمال، ومع ذلك فهو لا يزال يكتب ويجري حوارات ويطالع بريده الإلكتروني، وهي ممارسات تبدو صعبة وغير قابلة للتصديق، لكن الأبحاث التي أجريت حول العالم عن فن العيش الطويل، قدمت نماذج لمناطق يعيش سكانها حياة طويلة وصحية لما بعد عمر الـ 100 عام، كسكان جزر أوكيناوا اليابانية.

في عيد ميلاده الـ 100 نشر موران كتاباً بعنوان «دروس قرن من الحياة» العام الماضي، تحدث فيه عن فن العيش، حيث يقول «امنح الحياة لأيامك بدلاً من أن تمنح أياماً لحياتك».

فأن يعيش الإنسان يعني أن يكون قادراً على التمتع بالإمكانات التي توفرها له الحياة؛ لكن هذه القدرة على التمتع ليست مطلقة بسبب أن كل فردٍ يعيش وسط مجموعات تقيّده بالتزامات نابعة من الأعراف والقوانين و.. التي قد تقود إلى تضاد وصراعات بينه وبين المجتمع الذي يقيد الفرد.

يقول إدغار موران إن الذكاء البشري والكياسة الأخلاقية كفيلان بتفكيك التضاد والتعارض بين تطلعات الفرد والتزامات المجتمع، لأن «تطلّع الإنسان إلى تحقيق أمانيه الفردية مع ارتباطه في الوقت نفسه بحياته الاجتماعية في وضع آمن، ينطوي على العديد من الأزمات، وقد يقود لخلق مشكلات، لكنه يظل تطلعاً إنسانياً مشروعاً، فماذا نفعل وكيف نحافظ على حياتنا إنْ لم نحافظ على فن العيش بدأب واستمرار؟

لقد سأل أحد الباحثين إحدى المعمرات في جزيرة أوكيناوا اليابانية عن سر حياتها الطويلة وتمتعها بالصحة والذاكرة فقالت له: «لا تغضب ولا تحزن ولا تفكر فيما لا تملك له حلاً»!