ثلاثية هندية في سنة واحدة

يمكن القول إن الفأل الحسن كان رفيقاً للهند وهي تحضر قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا 22 أغسطس الماضي، وأنه لم يكن كذلك مع روسيا، وهي في طريقها لحضور القمة نفسها.

كان الفأل الحسن رفيقاً للهند في القمة، لأن ناريندا مودي، رئيس الوزراء الهندي، ما كاد يستقر على منصة القمة في جوهانسبرغ، حتى جاءه نبأ وصول المركبة الهندية الفضائية إلى القمر للمرة الأولى، وكان من الطبيعي أن يتلقى التهاني على ذلك، وأن يقول في المقابل إن ما قامت به المركبة سيكون في خدمة الإنسانية في كل مكان.

ولكن الروس كان لهم شأن آخر في الموضوع، لأنهم أرسلوا المركبة الفضائية «لونا 25» إلى القمر أيضاً، وكان من المقرر أن تصل في 21 من أغسطس وأن تبقى هناك سنة كاملة.

ولكن سوء الحظ حالفها فاصطدمت بالقمر في يوم هبوطها عليه، وتحطمت تماماً، وأعلن الكرملين نبأ تحطمها بالكثير من الحزن والأسى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ حاضراً في قمة بريكس إلى جوار رئيس الوزراء الهندي، ولا بد أن نبأ وصول المركبة الهندية لم يسعده كثيراً هو الآخر، حتى وإن لم يعبر عن ذلك صراحةً، فما بين بكين ونيودلهي من تنافس سياسي ليس خافياً على أحد، وما بينهما من توترات حدودية أمر معلن، ولا تزال الهند في مجموعة بريكس على سبيل المثال أقرب إلى الولايات المتحدة منها إلى الصين.

وفي أبريل من هذه السنة كانت الهند تجاوزت الصين في عدد السكان، وصارت الدولة الأعلى سكاناً في العالم، وهذا ما لا بد أنه لم يسعد الصينيين، لأنهم عاشوا سنوات طويلة يحتكرون هذه المرتبة، حتى جاءت الهند لتحصل عليها وتصبح متقدمة على الصين.

وليس من المستبعد أن تفكر الهند منذ الآن، في أن تقطع خطوات أوسع في مجال الاقتصاد، لتلحق بالصين التي تمثل الاقتصاد الثاني بعد الولايات المتحدة.

فتعداد السكان في الهند لن يظل مجرد زيادة في الرقم، لأنه ليس هناك ما يمنع من أن يتكلم الرقم لغة الاقتصاد في مرحلة تالية، خصوصاً وأن الهند متقدمة بالفعل في ملف التكنولوجيا، الذي يخدم الاقتصاد في كل الأحوال.

الاقتصاد الهندي هو الخامس في اللحظة الحالية، وهو لم يكن كذلك إلى شهور قليلة ماضية، ما يعني أنه يشبه البورصة التي تتحرك على الدوام ولا تظل ثابتة على حالة واحدة.

ففي أول هذه السنة كانت الهند تمثل سادس اقتصاد على مستوى العالم، فتقدم خطوة ليزيح الاقتصاد البريطاني من المرتبة الخامسة ويحتلها هو.

في سنة واحدة وصلت الهند القمر، وتفوقت على الصين في عدد السكان، وتقدمت الاقتصاد البريطاني في ترتيب اقتصادات العالم، فكان عاماً للفأل الحسن بالنسبة للهنود، وعلى العالم أن ينتبه لأن الهند قادمة فيما يبدو.

* كاتب صحافي مصري