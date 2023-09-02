معايير الانضمام إلى «بريكس»

سؤال قد يتبادر إلى أذهان كثيرين من المتابعين لمجموعة «بريكس» بعد قمتها الأخيرة في جنوب أفريقيا، وهو: على أي أساس تم قبول ستة أعضاء جدد، في حين تم رفض طلبات عشرات الدول الأخرى؟

نعلم أن قمة «بريكس» قررت قبول عضوية كل من الإمارات، ومصر، والسعودية، وإيران، والأرجنتين، وإثيوبيا، لكنها رفضت عضوية كل من المغرب، والجزائر، والبحرين، والكويت، وفنزويلا، وبوليفيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وكازاخستان.

قراءة ما حدث تكشف لنا أبعاداً سياسية مهمة، ومدى قوة دبلوماسية دولة ما، وإخفاق أخرى.

صار معروفاً أنه تم اعتماد آلية تقضي بضرورة موافقة الدول الخمس المؤسسة لـ«بريكس» بالإجماع، لقبول أي عضو جديد، وبالتالي فإن روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وافقت بالإجماع على قبول الدول الست الجديدة في عضويتها.

وهكذا يحق لكل من الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين، القول إنها تمكنت من إقناع الدول المؤسسة بقبول عضويتها بالإجماع، ما يعني أنها تتمتع بدبلوماسية قوية، وبجملة مزايا مختلفة.

لم يعد سراً أن الصين، ثم روسيا، كانت من أشد المؤيدين والداعمين لتوسيع «بريكس»، في حين أن الهند كانت تتحفظ على ذلك، والسبب هو خشية نيودلهي من أن أي توسيع من شأنه زيادة نفوذ الصين الراغبة في حشد وتجييش أكبر عدد من دول العالم في هذه المجموعة، استعداداً لمواجهة سياسية واقتصادية، تراها قادمة لا محالة، مع الولايات المتحدة، وبعض حلفائها الغربيين.

التي تقدمت بطلبات رسمية للحصول على عضوية «بريكس» الكاملة بلغ عددها 23 دولة، في حين أبدت 40 دولة رغبتها في الانضمام، والتي تم قبولها ست دول فقط، في حين تم رفض عضوية 17 دولة، بعضها يتمتع بالكثير من المميزات، ومتقدم اقتصادياً، وذو كثافة سكانية.

ربما إلقاء نظرة على خريطة التصويت الذي تم داخل «بريكس» فيما يتعلق بالدول التي لم يتم قبول عضويتها، يكشف لنا، إلى حد كبير، ما لعبته الدبلوماسية خلف الكواليس التي دارت قبل قمة «بريكس» وخلالها وبعدها، في جنوب أفريقيا.

طبقاً لما تسرّب من معلومات، هناك دول لم تحصل على أي صوت من الأصوات الخمسة للدول المؤسسة للمجموعة، وهي: تايلاند، وفلسطين، والسنغال، وكازاخستان، والكويت، والمغرب، والبحرين، وهندوراس، وبوليفيا، وبنغلاديش.

في حين أن هناك دولاً حصلت على صوت واحد، مثل: فنزويلا، التي حصلت على صوت روسيا، وكذلك بيلاروسيا، وهو تصويت مفهوم بالنظر إلى العلاقة الحميمة التي تربط موسكو بهاتين الدولتين. في حين أن كوبا حصلت على صوتي روسيا والصين، وهو تصويت سياسي بامتياز، ومفهوم ومنطقي، لكنها حصلت أيضاً على صوت جنوب أفريقيا، وبالتالي تكون حصلت على ثلاثة أصوات من خمسة، لتكون أكثر الحاصلين على أصوات من بين غير المنضمين. الأمر نفسه تكرر مع الجزائر، حيث حصلت على أصوات روسيا، والصين، وجنوب أفريقيا، وهو تصويت مفهوم أيضاً.

بينما حصلت نيجيريا على صوتي البرازيل، وروسيا، والمفاجأة هنا أنها لم تحصل على صوت جنوب أفريقيا، ويمكن فهم معارضة الصين هنا؛ لأنها تتعامل مع نيجيريا باعتبارها تصطف، إلى حد ما، مع أمريكا في العديد من القضايا. أما فيتنام، فحصلت على صوتي روسيا، والصين، فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لإندونيسيا، التي حصلت على صوتي البرازيل، والهند، في حين لم تحصل على صوت الصين.

ويصعب القول إن هناك معايير واحدة ومحددة حكمت الاختيار لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي كانت هناك مبادئ إرشادية.

مرة أخرى، الصين وروسيا أيدتا فتح الباب واسعاً أمام انضمام أكبر عدد من الدول، بينما تحفظت الهند، التي فضلت فكرة إبطاء عملية التوسيع، والاكتفاء بوضعية «الشريك» من دون العضوية الكاملة، حتى استيفاء كامل شروط الانضمام.

وطبقاً لما قاله دبلوماسي عربي سابق: «إن المعيار الأساسي للضم كان ضرورة استيفاء أي عضو شرطين أساسيين، أو واحداً على الأقل، هما: الأهمية الجيوسياسية، و/أو الأهمية الجيواقتصادية، وأن يكون للدولة دور نشط، وذو تأثير إقليمياً وعالمياً.

الملاحظة المهمة هنا هي: تقدير مجموعة «بريكس» للمنطقة العربية، فحينما يتم اختيار ثلاث دول، فهذا تقدير للعالم العربي، وللمنطقة، وللبلدان الثلاثة، كما أنه اعتراف بأهمية دورها في مجالات متعددة.

لكن الغريب هو عدم قبول عضوية إندونيسيا، أو نيجيريا، أو الجزائر، فهي بلدان مؤثرة إقليمياً على الأقل، وذات كثافة سكانية عالية، كما أن لديها موارد اقتصادية مهمة.

لكن من الواضح أن بداية توسيع «بريكس»، والآمال العريضة، التي يعلقها عدد كبير من دول وسكان وشعوب العالم الثالث، سوف تقود، عاجلاً أم آجلاً، إلى مزيد من ضم بلدان، خصوصاً الأكثر تأثيراً في محيطها.

كل السطور السابقة كانت تتعلق بمعايير القبول أو الرفض لعضوية مجموعة «بريكس»، لكن يبقى التساؤل حول مدى قدرة «بريكس» بعد توسيعها لتضم 11 دولة على تلبية تطلعات شعوبها في إقامة نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وإنصافاً.

* كاتب صحافي مصري