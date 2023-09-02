الجيش الصومالي يستهدف وكراً لحركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي يستهدف وكراً لحركة الشباب الإرهابية
التاريخ
9/2/2023 7:12:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
نفذ الجيش في الصومال، بالتعاون مع قوات وصفت بـ«الصديقة»، عملية عسكرية لاستهداف وكر منسوب لميليشيات حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط البلاد.
وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن معقل الإرهابيين في منطقة دماي، تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة»، بحسب ما أوردت، وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب، إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أول من أمس. وغالباً ما توفر وحدات من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة «بلدوغلي»، في إقليم شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، دعماً جوياً للقوات الصومالية في حربها ضد ميليشيات الشباب الإرهابية.
يشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد ميليشيات الشباب، وقد تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لا تزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02092023000110011019ID1106998826
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.