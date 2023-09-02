الجيش الصومالي يستهدف وكراً لحركة الشباب الإرهابية

نفذ الجيش في الصومال، بالتعاون مع قوات وصفت بـ«الصديقة»، عملية عسكرية لاستهداف وكر منسوب لميليشيات حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط البلاد.

وكتب وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة، أحمد معلم فقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن معقل الإرهابيين في منطقة دماي، تم تدميره بالكامل جراء العمليات العسكرية التي أجراها الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة»، بحسب ما أوردت، وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

يأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية مقتل 30 من عناصر حركة الشباب، إثر الهجوم الذي شنته على مدينة قريولي في إقليم شبيلي السفلى المجاور للعاصمة مقديشو أول من أمس. وغالباً ما توفر وحدات من القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة «بلدوغلي»، في إقليم شبيلي السفلى، جنوبي البلاد، دعماً جوياً للقوات الصومالية في حربها ضد ميليشيات الشباب الإرهابية.

يشار إلى أن القوات الحكومية تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد ميليشيات الشباب، وقد تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من وسط الصومال من الحركة التي لا تزال منتشرة في مناطق ريفية كبيرة.

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