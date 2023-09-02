تغيرات المناخ.. أعاصير وحرائق تفتك بالأرض

لا تزال التغيرات المناخية تجعل الأرض وما عليها يتأرجح بين الأعاصير والحرائق، وكل منها مستمر في الوقت ذاته ويفتك بالبشر والشجر والحجر.

في وقت مبكر من صباح أمس، وصل الإعصار ساولا إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوبي الصين، مع هبوب رياح عنيفة على مناطق قريبة من شنتشن وهونغ كونغ وماكاو، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وخلف دماراً وسيولاً في الكثير من المناطق.

وساولا الذي تصاحبه رياح تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة أحد أقوى العواصف التي تهدد الإقليم الجنوبي منذ 1949. وقالت السلطات الصينية إنه وصل إلى اليابسة في مدينة تشوهاي وتباطأت سرعة الرياح إلى حوالي 160 كيلومتراً في الساعة.

وذكرت السلطات الصينية أنه على الرغم من تراجع شدته، فإن الإعصار ساولا يواصل التأثير على المنطقة.

وفي إقليم هونغ كونغ الصيني، تعين علاج 55 شخصاً على الأقل في المستشفيات، بسبب تعرضهم لإصابات في أعقاب إعصار «ساولا». وذكرت سلطات هونغ كونغ أن نحو 500 ساكن لجؤوا إلى مراكز طارئة، بسبب العاصفة كما أبلغت عن نحو 80 حالة سقوط أشجار وحوالي 12 فيضاناً.

وألغت هونغ كونغ وإقليم قوانغدونغ الصيني المجاور المكتظ بالسكان مئات الرحلات الجوية الجمعة وأغلقا أنشطة ومدارس وأسواقاً مالية مع اقتراب ساولا.

إعصار هايكوي

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان تحذيراً برياً من إعصار «هايكوي» أمس، متوقعاً أن تزيد قوة العاصفة، فيما تقترب من تايوان.

وكان مركز الإعصار أمس، على بعد 520 كيلومتراً، شرقي منطقة «الوانبي»، في أقصى جنوبي تايوان، ويتحرك غرباً، بسرعة 17 كيلومتراً في الساعة.

حرائق الغابات

في أوتاوا، عندما وصلت الحرائق إلى أبواب مدينتها في غربي كندا، وجدت جوانا شلوسر ملاذاً لأيّام بين كرومها، غير أنها اليوم تخشى تبعات الكارثة على المدى البعيد على الأعمال وعلى اقتصاد البلاد عموماً.

تواجه كندا هذه السنة أكبر حرائق في تاريخها اجتاحت حتى الآن نحو 16 مليون هكتار من الأراضي وتسببت بنزوح 200 ألف شخص، ولا سيما في غربي البلاد وشماليها.

وأتت النيران على أكثر من مئتي مسكن في هذه المنطقة السياحية الغنية من مقاطعة بريتيش كولومبيا. وتدنت عائدات السياحة بشدة هذه السنة مع تفادي الزوار التوجه إلى المنطقة التي تشتعل فيها الحرائق منذ أسابيع. وأوضح المحلل في «كابيتال إيكونوميكس» ستيفن براون في مذكرة أن حرائق الغابات لا تتسبب عموماً بتبعات تذكر على الاقتصاد في كندا.

لكن هذه السنة اختلف الأمر، إذ لفت إلى أنه «مع اتساع الحرائق إلى هذا الحدّ، نرى وطأة أكبر من العادة».

نقص الاستعداد

وفي حين سارعت الحكومة اليونانية إلى إلقاء اللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقوف وراء حرائق الغابات المدمرة هذا الصيف، يرى بعض الخبراء أن سوء التخطيط أدى دوراً موازياً في ذلك. وقالت المفوضية الأوروبية إن الحريق الذي شبّ في متنزه داديا الوطني وما زال مشتعلاً منذ أسبوعين، هو الأكبر على الإطلاق في أوروبا. وأودت النيران حتى الآن بحياة 26 شخصاً. وتساءل خبراء «هل أزمة المناخ هي السبب في كل شيء؟ لا، ولكنها مسؤولة جزئياً عن ذلك».

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