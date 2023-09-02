كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، ن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر. وأضاف، إن الصواريخ سقطت بعد إطلاقها في البحر، بين شبه الجزيرة الكورية والصين. ولا يزال من غير المعلوم عدد الصواريخ التي سقطت والمسافة التي قطعتها. وقال الجيش إنه سوف يوصل مراقبة أنشطة بيونغيانغ بالتعاون مع واشنطن.

وكانت كوريا الجنوبية أنهت هي والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية كبيرة في المنطقة الخميس الماضي. وتتهم كوريا الشمالية بشكل مستمر كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإعداد لشن هجوم ضدها من خلال تلك التدريبات العسكرية، وهو ما تنفيه الدولتان. وبعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية غير المسبوقة العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية مجددا العديد من الصواريخ والصواريخ الموجهة العام الجاري. وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إطلاق واختبار صواريخ باليستية أيا كان مداها.

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