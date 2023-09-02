كوريا الشمالية تواصل تجاربها الصاروخية
التاريخ
9/2/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، ن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر. وأضاف، إن الصواريخ سقطت بعد إطلاقها في البحر، بين شبه الجزيرة الكورية والصين. ولا يزال من غير المعلوم عدد الصواريخ التي سقطت والمسافة التي قطعتها. وقال الجيش إنه سوف يوصل مراقبة أنشطة بيونغيانغ بالتعاون مع واشنطن.
وكانت كوريا الجنوبية أنهت هي والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية كبيرة في المنطقة الخميس الماضي. وتتهم كوريا الشمالية بشكل مستمر كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالإعداد لشن هجوم ضدها من خلال تلك التدريبات العسكرية، وهو ما تنفيه الدولتان. وبعد سلسلة من الاختبارات الصاروخية غير المسبوقة العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية مجددا العديد من الصواريخ والصواريخ الموجهة العام الجاري. وتمنع قرارات الأمم المتحدة كوريا الشمالية من إطلاق واختبار صواريخ باليستية أيا كان مداها.
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