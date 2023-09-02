أوكرانيا تلوح بإيصال صواريخها إلى العمق الروسي

تؤكد أوكرانيا أنها تتقدم في هجومها المضاد، وتهدد أن بإمكانها الوصول صاروخياً إلى عمق الأراضي الروسية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إن ثمة تقدماً في الهجوم المضاد لجيشه في مواجهة روسيا.

وكتب زيلينسكي على «تليغرام»: «تمضي القوات الأوكرانية قدماً. على الرغم من كل شيء وبغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نمضي قدماً».

في الوقت نفسه، ذكر مسؤول من كييف أن أوكرانيا قادرة الآن على الوصول إلى أهداف في الأراضي الروسية، تبعد 1500 كيلومتر.

وذكر سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع، أوليكسي دانيلوف، للإذاعة الأوكرانية أن مثل هذه الأهداف البعيدة، لم تعد تمثل صعوبة، لأن أوكرانيا تطور برنامجها للصواريخ والطائرات المسيرة منذ بعض الوقت.

وأشار دانيلوف إلى البرنامج الصاروخي الأوكراني، الذي يتم تطبيقه منذ عام 2020، وأيضاً حقيقة أن الكثير من الشركات تشارك في إنتاج طائرات مسيرة.

إحباط هجمات

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود، وأفاد حاكم المنطقة بأن رجلاً قتل جراء ضربة صاروخية أوكرانية على قرية قرب الحدود.

في سياق منفصل، قال حاكما منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني. وأصيبت امرأة في منطقة كورسك.

جسر القرم

وأعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود الليلة قبل الماضية 3 زوارق أوكرانيّة حاولت مهاجمة جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلغرام «دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم».

اتفاق الحبوب

دبلوماسياً، يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي (جنوباً) غداً، وفق ما أعلن الكرملين، وسط آمال بإحياء اتفاق تصدير الحبوب.

وأنهت روسيا يوليو الماضي، العمل بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، وأتاح تصدير الحبوب عبر ممرات آمنة في البحر الأسود.

وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الرئيسين سيبحثان خلال اللقاء إمكان إحياء الاتفاق.

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