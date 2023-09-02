أسعار الذهب ترتفع 1.4 % خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب خلال أسبوع نحو 1.4% بعدما أنهت آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف، حيث تأثرت الأسعار بتقرير الوظائف الأمريكي.

وعند التسوية في أولى جلسات سبتمبر، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر ديسمبر، بنحو 0.1 % أو ما يعادل 1.2 دولار لينهي الجلسة عند 1967.1 دولاراً للأونصة. ولم ترتفع أسعار الذهب كثيراً في آخر جلسات الأسبوع، بعدما جاءت بيانات الوظائف والأجور إيجابية، وتزيد توقعات المستثمرين بأن الاحتياط الفيدرالي لن يلجأ لمزيد ‏من التشديد النقدي.

‏ وأظهر تقرير الوظائف، إضافة الاقتصاد ‏الأمريكي 187 ألف وظيفة خلال أغسطس، بأكثر من توقعات المحللين التي ‏أشارت إلى 170 ألفاً فقط، معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 3.8% من ‏‏3.5 %خلال يوليو.‏ وفي علامة أخرى على تباطؤ الاقتصاد وهدوء ضغوط التضخم، ارتفع متوسط ‏الأجر في الساعة بنسبة 4.29 % على أساس سنوي، وهو ما يعد أقل من التوقعات ‏البالغة 4.4 %. ‏

وفي سياق منفصل، وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري ‏المشتريات الصناعي عند 47.6 نقطة خلال أغسطس مقارنة بـ46.4 نقطة خلال ‏يوليو، ومقابل توقعات بتسجيل 47 نقطة.‏ وتراجعت عائدات سندات الخزانة وارتفعت أسعار الذهب عقب صدور هذه ‏البيانات.

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