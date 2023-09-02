كندا تفصّل قانونها بشأن الشركات الرقمية العملاقة

كشفت كندا عن تفاصيل قانون يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال لوسائل الإعلام الكندية، شارحة، خصوصاً، الجانب المالي للاستجابة لطلبات الشفافية من شركات التكنولوجيا.

وقدّرت الحكومة أن التشريع الجديد، الذي يستهدف حالياً «غوغل» و«ميتا» فقط، من شأنه السماح للمؤسسات الصحافية بتلقي ما يصل إلى 230 مليون دولار كندي.

وبحسب القواعد التي نشرتها الحكومة الكندية، التي توضح التفاصيل العملية للقانون وتحدد سقوفاً مالية، بات بإمكان كل شركة حساب ما يتعين عليها دفعه، على أساس حجم إيراداتها العالمية خصوصاً.

ومن أجل تجنب الخضوع للتحكيم الفيدرالي، يمكن للشركتين الأمريكيتين العملاقتين إبرام اتفاقات مع كل وسيلة إعلام كندية على حدة، مع إمكان أن تلحظ مساهمات نقدية وغير نقدية على السواء.

لكنّ الشركتين المعنيتين تبدوان غير مقتنعتين بذلك، فقد أعلنت «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أنها ستستمر في منع وصول مستخدميها إلى وسائل الإعلام في كندا، مؤكدة أن القانون لا يزال مغلوطاً. أما «غوغل» فقالت إنها ستدرس بعناية القواعد المقترحة لمعرفة ما إذا كانت تعالج التحديات الهيكلية الكبرى التي يتطرق إليها القانون.

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