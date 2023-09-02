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21 % من المؤسسات الخليجية طورت برامج لخصوصية البيانات

9/2/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت شركة «بروتيفيتي ممبر فيرم» خلال استطلاع أجرته أخيراً أن 21 % فقط من مؤسسات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أنشأت برنامجاً فعالاً لدعم خصوصية البيانات. ويركز تقرير الاستطلاع على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات للانتقال من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ عند تفعيل برامج حماية خصوصية البيانات، مثل معالجة المتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بعدم الامتثال.

وقال رانجان سينها، مدير عام استشارات التكنولوجيا والشؤون الرقمية في «بروتيفيتي»: تشكل خصوصية البيانات مصدر قلق بالغاً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وليست منطقة الخليج بمنأى عن ذلك. ويستعرض الاستطلاع الذي أجريناه الحالة الراهنة لبرامج خصوصية البيانات في المنطقة، وخريطة الطريق التي تتبعها المؤسسات لتعزيز ممارسات الخصوصية، والامتثال للوائح التنظيمية، وحماية المعلومات الحساسة لعملائها.

ووفقاً للتقرير، ثمة إقبال متزايد على تفعيل برامج الخصوصية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ركز 56 % من المشاركين في الاستطلاع على المتطلبات التنظيمية باعتبارها المحرك الرئيسي، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على ثقة المستهلك والالتزامات التعاقدية كمحرك آخر بالغ الأهمية.

من ناحية أخرى؛ تشير النتائج إلى وجود بعض الثغرات في مبادرات تفعيل حماية خصوصية البيانات، ومن بينها تشتت مسؤولية وملكية البرنامج عبر أرجاء المؤسسة.

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