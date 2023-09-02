أعلنت «كاسبرسكي» تقديم الدعم لنظام التشغيل «لينكس» من خلال توفيرها حلاً أمنياً للأنظمة المدمجة. ويوفر هذا الحل القابل للتكيف والمتعدد الطبقات الآن مستوى محسّناً من الأمن للأنظمة والأجهزة والسيناريوهات المدمجة القائمة على لينكس، بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الصارمة التي تنطبق في الغالب على هذه الأنظمة.

كما يوفر الحل الجديد الحماية بمستوى مثالي لكل جهاز يعمل على تأمينه، بغض النظر عن طاقته، ضد أحدث التهديدات الإلكترونية الموجهة إلى أنظمة لينكس الحالية.

وفي عام 2021، بلغ حجم سوق «لينكس» العالمي 5.33 مليارات دولار، في حين يتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلى 22.15 مليار دولار بحلول 2029 وبمعدل نمو سنوي يبلغ 19.8 %.

وتتميز أنظمة «لينكس» بكلفتها التنافسية العالية، إلى جانب قدرتها على العمل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، كما حظيت بإقبال واسع عبر الأنظمة التجارية المدمجة في الشركات الكبيرة ومؤسسات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنوك وشركات التجزئة ومؤسسات الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن ينمو حجم اعتماد لينكس بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

وتقدم «كاسبرسكي» الآن مجموعة واسعة من وظائف الحماية الإلكترونية لدعم خصائص الأنظمة الأساسية المدمجة المستندة إلى منصات لينكس.

ويتم الجمع بين الحماية الصارمة للأجهزة المدمجة المستقلة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي وأجهزة البيع وغيرها، مع طبقات إضافية تم تطويرها بمرونة، كما صممت بهدف التصدي للهجمات المتزايدة التي تستهدف الأنظمة المدمجة ذات مستويات الطاقة الأعلى.

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