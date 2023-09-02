«كاسبرسكي» تطلق حلاً للأجهزة المدمجة القائمة على نظام «لينكس»
التاريخ
9/2/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت «كاسبرسكي» تقديم الدعم لنظام التشغيل «لينكس» من خلال توفيرها حلاً أمنياً للأنظمة المدمجة. ويوفر هذا الحل القابل للتكيف والمتعدد الطبقات الآن مستوى محسّناً من الأمن للأنظمة والأجهزة والسيناريوهات المدمجة القائمة على لينكس، بما يتوافق مع المعايير التنظيمية الصارمة التي تنطبق في الغالب على هذه الأنظمة.
كما يوفر الحل الجديد الحماية بمستوى مثالي لكل جهاز يعمل على تأمينه، بغض النظر عن طاقته، ضد أحدث التهديدات الإلكترونية الموجهة إلى أنظمة لينكس الحالية.
وفي عام 2021، بلغ حجم سوق «لينكس» العالمي 5.33 مليارات دولار، في حين يتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلى 22.15 مليار دولار بحلول 2029 وبمعدل نمو سنوي يبلغ 19.8 %.
وتتميز أنظمة «لينكس» بكلفتها التنافسية العالية، إلى جانب قدرتها على العمل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، كما حظيت بإقبال واسع عبر الأنظمة التجارية المدمجة في الشركات الكبيرة ومؤسسات البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنوك وشركات التجزئة ومؤسسات الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن ينمو حجم اعتماد لينكس بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وتقدم «كاسبرسكي» الآن مجموعة واسعة من وظائف الحماية الإلكترونية لدعم خصائص الأنظمة الأساسية المدمجة المستندة إلى منصات لينكس.
ويتم الجمع بين الحماية الصارمة للأجهزة المدمجة المستقلة، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي وأجهزة البيع وغيرها، مع طبقات إضافية تم تطويرها بمرونة، كما صممت بهدف التصدي للهجمات المتزايدة التي تستهدف الأنظمة المدمجة ذات مستويات الطاقة الأعلى.
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