16 % نمو استثمارات الأجانب في «سوق دبي» خلال أغسطس

عزز سوق دبي المالي جاذبيته وجهة لاستثمارات الأجنبية بدعم الأرباح والتوزيعات القوية للأسهم المدرجة وتنوع الشركات، ما يوسع خيارات المستثمرين، حيث تشهد التدفقات الاستثمارية من الأفراد والمؤسسات والأجانب نمواً ملحوظاً، يواكب حالة الزخم في الإمارة، وازدهار القطاعات الأساسية.

وارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق دبي 16 % إلى 618.8 مليون درهم، في نهاية تداولات أغسطس 2023، مقابل نحو 534.5 مليون درهم خلال تداولات يوليو الماضي، ما يعكس جاذبية السوق، وثقة المستثمرين وقدرته على توليد الأرباح.

وبحسب البيانات، حققت صافي الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي المركز الأعلى على مستوى البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال أغسطس، ما تدعم قدرة السوق على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين، وزيادة عمق وسيولة السوق خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيمة عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب في أغسطس 2.86 مليار درهم، مقابل 2.24 مليار لعمليات البيع.



16 % نمو استثمارات الأجانب غير العرب بسوق دبي في أغسطس

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز