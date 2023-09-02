تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر «أكثر الدول ذات الفكر المستقبلي، 2023»، الصادر أمس عن «سي إي أو وورلد». ويرصد المؤشر أفضل الدول في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتجهيز مواطنيها وسكانها له، بتمكنيهم من العيش في نمط حياة ذكي، والعمل بوظائف مستحدثة.

ورتبت المجلة الأمريكية الدول المتطلعة للمستقبل، استناداً إلى درجاتها في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة. وحصلت الإمارات على 88.23 درجة، لتنال بها المركز الأول عربياً، والـ 32 عالمياً، متفوقةً على تايلاند، ماليزيا، الهند، روسيا، والصين، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 50 دولة الأولى على المؤشر. وكانت صدارة المؤشر من نصيب لكسمبورغ، برصيد 94.83 درجة، تلتها ليشتنشتاين برصيد 94.73 درجة، فيما حلّت موناكو ثالثة برصيد 94.5 درجة. وكانت المراكز من الرابع إلى العاشر من نصيب سويسرا، النرويج، إيرلندا، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، آيسلندا، والدنمارك، على التوالي.

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