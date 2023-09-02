«سي إي أو وورلد»: الإمارات الأولى عربياً في الفكر المستقبلي
التاريخ
9/2/2023 7:12:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر «أكثر الدول ذات الفكر المستقبلي، 2023»، الصادر أمس عن «سي إي أو وورلد». ويرصد المؤشر أفضل الدول في استشراف المستقبل، والاستعداد له، وتجهيز مواطنيها وسكانها له، بتمكنيهم من العيش في نمط حياة ذكي، والعمل بوظائف مستحدثة.
ورتبت المجلة الأمريكية الدول المتطلعة للمستقبل، استناداً إلى درجاتها في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة. وحصلت الإمارات على 88.23 درجة، لتنال بها المركز الأول عربياً، والـ 32 عالمياً، متفوقةً على تايلاند، ماليزيا، الهند، روسيا، والصين، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 50 دولة الأولى على المؤشر. وكانت صدارة المؤشر من نصيب لكسمبورغ، برصيد 94.83 درجة، تلتها ليشتنشتاين برصيد 94.73 درجة، فيما حلّت موناكو ثالثة برصيد 94.5 درجة. وكانت المراكز من الرابع إلى العاشر من نصيب سويسرا، النرويج، إيرلندا، سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، آيسلندا، والدنمارك، على التوالي.
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