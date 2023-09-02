عروض استثنائية في ختام مفاجآت صيف دبي اليوم

تختتم اليوم فعاليات الدورة 26 من مفاجآت صيف دبي بعروض وفعاليات استثنائية في ختام موسم حافل بالفعاليات الترويجية وعروض التسوق إضافة إلى برنامج زاخر بالعروض الفنية والموسيقية والحفلات الاستعراضية والغنائية شملت جميع مناطق الإمارة لتهدي زوار دبي والمقيمين فيها أفضل الصفقات التسويقية والفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

ووسط إقبال واسع شهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في أنحاء دبي عروضاً استثنائية غير مسبوقة وشهدت الساعات الأخيرة من المهرجان تنزيلات حتى 90 % على المنتجات والسلع الاستهلاكية والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والساعات والهدايا والملابس والأحذية الرياضة ومستلزمات الديكور والهدايا والأدوات المنزلية والعطور وأدوات التجميل إضافة إلى العروض على المشغولات الذهبية والفضيات.

كما شملت التنزيلات الختامية الأدوات المدرسية والأجهزة الكهربائية والسلع الإلكترونية، حيث تسابقت الشركات والمحلات العارضة وسلاسل التجزئة في تكثيف حملاتها الترويجية للاستفادة من تدفق الزوار والإقبال على الشراء في أول إجازة أسبوعية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد وآخر عطلة نهاية أسبوع قبل إسدال الستار عن أحد أهم مواسم التسوق ضمن أجندة الفعاليات السنوية في دبي وأشرفت على تنظيمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وشهدت العديد من الأسواق المفتوحة ومراكز التسوق أمس باقة من الفعاليات الترفيهية والفعاليات الحيّة، والتخفيضات والعروض الترويجية في المتاجر ومراكز التسوق، والفنادق، والمطاعم والمقاهي التي حرصت على تقديم تجارب لا تُنسى خلال موسم الصيف.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تقديم برنامج حافل بالفعاليات في عطلة نهاية الأسبوع الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» مع مجموعة مذهلة من الحفلات التي أحيتها أسماء متميزة في عالم الفن، ومع التخفيضات الختامية الضخمة، إضافة إلى الفرصة الأخيرة للفوز بجوائز رائعة عبر باقة من السحوبات المميزة على المشتريات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز