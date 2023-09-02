٪144 نمو التوظيف عن بُعد بالإمارات خلال عام

رسخت الإمارات مكانتها ضمن أفضل 5 دول للتوظيف في الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما في مجال التكنولوجيا فيما تبوأت المرتبة الثانية إقليمياً في عمليات التوظيف عن بُعد.

وتبرز الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في العمل عن بعد على مستوى المنطقة في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم والتركيز المتزايد على العمل عن بُعد.

ووفقاً لبيانات صادرة عن «دييل»، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 124% نمواً في عمليات التوظيف خلال الـ12 شهراً الماضية؛ حيث اختارت أكثر من 4400 شركة عالمية المنطقة للقيام بعمليات التوظيف عن بُعد خلال تلك الفترة، لافتةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز التوظيف في التكنولوجيا على المستوى العالمي.

وتقود الإمارات مسيرة الابتكار الرقمي وتوفير فرص العمل عن بُعد، مما يؤدي إلى تعزيز إنتاجية الموظفين وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

ولطالما كانت الإمارات محط جذب للمواهب العالمية بفضل اقتصادها المزدهر واستضافتها للكثير من مراكز التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسية. وحسب نتائج البحث حلت الإمارات بالمرتبة الثانية في التوظيف عن بُعد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 144% خلال الأشهر الـ12 الماضية، فيما تستفيد الكثير من القطاعات في المنطقة من مزايا التوظيف عن بُعد.

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