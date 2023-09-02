«كهرباء دبي»: 121 دورة صحة مهنية بالنصف الأول

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 121 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2023، شارك فيها 2,233 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة. إضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مشروعاتها وعملياتها.

مسؤولية

وقال معاليه: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، نحرص على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة».

اعتماد

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

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