«تسليح» تعرض منتجات تدريبية وتعليمية في «أبوظبي للصيد والفروسية»
التاريخ
9/2/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تُشارك شركة «تسليح» الإماراتية في الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
وأكد سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة أن المشاركة في هذا الحدث تكتسب أهمية كبيرة نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض وتلبية لرغبات العملاء من صانعي القرار والعملاء المُهتمين باستدامة الرياضات التراثية الأصيلة.
وأوضح أن الجناح يضم «ميادين تسليح» إحدى شركات «تسليح» التابعة والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية.
وقال: «تضمّ منصة تسليح التكتيكية في الجناح منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة.
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