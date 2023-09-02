تُشارك شركة «تسليح» الإماراتية في الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وأكد سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة أن المشاركة في هذا الحدث تكتسب أهمية كبيرة نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض وتلبية لرغبات العملاء من صانعي القرار والعملاء المُهتمين باستدامة الرياضات التراثية الأصيلة.

وأوضح أن الجناح يضم «ميادين تسليح» إحدى شركات «تسليح» التابعة والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية.

وقال: «تضمّ منصة تسليح التكتيكية في الجناح منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز