Sunday, 03 September 2023 02:59 GMT

«تسليح» تعرض منتجات تدريبية وتعليمية في «أبوظبي للصيد والفروسية»

9/2/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تُشارك شركة «تسليح» الإماراتية في الدورة الـ20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وأكد سالم المطروشي الرئيس التنفيذي للشركة أن المشاركة في هذا الحدث تكتسب أهمية كبيرة نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض وتلبية لرغبات العملاء من صانعي القرار والعملاء المُهتمين باستدامة الرياضات التراثية الأصيلة.

وأوضح أن الجناح يضم «ميادين تسليح» إحدى شركات «تسليح» التابعة والتي تُقدّم خدمات مُتخصّصة واستثنائية في بناء ميادين الرماية.

وقال: «تضمّ منصة تسليح التكتيكية في الجناح منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02092023000110011019ID1106998813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث