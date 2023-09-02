شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة حارب المهيري

قدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور له حارب خليفة بن حاضر المهيري، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.

كما قدّم واجب العزاء صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والعديد من المسؤولين، وأعيان البلاد والمواطنين.

مواساة

وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأنجال وأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله وذويه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز