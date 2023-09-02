شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة حارب المهيري

شيوخ ومسؤولون يعزون في وفاة حارب المهيري
التاريخ
9/2/2023 7:12:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور له حارب خليفة بن حاضر المهيري، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي.
كما قدّم واجب العزاء صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والعديد من المسؤولين، وأعيان البلاد والمواطنين.
مواساة
وأعرب المعزّون عن خالص مواساتهم لأنجال وأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان لأهله وذويه.
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