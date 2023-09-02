«أبوظبي للصيد والفروسية».. عقدان من النجاحات

يحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي انطلقت فعاليات دورته العشرين أمس، بمسيرة عقدين من النجاحات والإنجازات ورحلة حافلة بالتقدير والاعتزاز بالتراث الوطني الغني والقيم الحضارية الأصيلة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.

ودون المعرض، السطور الأولى في قصة نجاحه مع زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدورته الأولى في عام 2003، ليتحول إلى منصة عالمية تراثية زاخرة بالفعاليات التي تحتفي بالتراث الوطني الغني والإرث الحضاري والتاريخي الذي يعكس ما حققته الدولة من تطور ونمو على الصعد كافة.

وحقق المعرض، على مدار عقده الأول في الفترة من 2003 وحتى العام 2012، نمواً وتطوراً مستمراً، ففي دورته الأولى استقطب 40 شركة من 14 دولة، وشارك في الدورة الثانية عام 2004 ما يقارب 192 شركة من 21 دولة، والدورة الثالثة عام 2005 نحو 353 شركة من 36 دولة، والدورة عام 2006 شارك بها 525 شركة من 42 دولة، والدورة الخامسة 2007 شارك بها ما يزيد على 500 عارض من 40 دولة.

وفي الدورة السادسة التي أقيمت عام 2008، استقطب 526 شركة من 37 دولة، والدورة السابعة عام 2009 شارك بها 573 شركة من 37 دولة، والدورة الثامنة 2010 استقطبت 589 شركة من 30 دولة، والدورة التاسعة 2011 شارك بها 596 شركة من 30 دولة، فيما شهدت الدورة العاشرة 2012 مشاركة أكثر من 600 عارض من 40 دولة.

وتواصلت مسيرة النمو والتطور المستدام في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية خلال عقده الثاني في الفترة من 2013 وحتى دورته الحالية 2023، التي تشهد مشاركة أكثر من 1200 شركة وعلامة تجارية من 65 دولة.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أن المعرض منذ دورته الأولى في عام 2003 يشهد نمواً وتطوراً مستمراً، ويشكل منصة رائدة للاحتفاء بالتراث الوطني واستدامته، مشيراً إلى أن شعار الدورة العشرين للمعرض «استدامة وتراث.. بروح متجددة» جاء للتأكيد على رسالة المعرض منذ انطلاقه وهي صون التراث الوطني واستدامته.

وأشار المنصوري إلى حرص كافة الشركات الوطنية في المعرض على تسليط الضوء على ما تزخر به دولة الإمارات من تراث غني ومستدام، لافتاً إلى أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يشهد في دورته الحالية برنامجاً حافلاً بالفعاليات والمؤتمرات التي تجسد أهمية هذا الحدث المتخصص الأضخم من نوعه في المنطقة وأفريقيا.

ويتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للزوار فرصة التعرف على ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها وتستهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة.

كما تعقد ضمن فعاليات الحدث مؤتمر «استدامة الصقارة.. مواجهة تحدّيات القرن الواحد والعشرين»، ومؤتمر «دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي» بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

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