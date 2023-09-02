«دبي الخيرية» تبني 473 مسجداً في دول أفريقية وآسيوية

أنفقت جمعية دبي الخيرية في النصف الأول من العام الحالي نحو 20 مليون درهم لبناء مساجد في عدة دول آسيوية وأفريقية تخدم 48500 مصلٍ، وذلك ضمن جهودها وبرامجها الإنسانية لإعمار بيوت الله في المناطق التي يحتاج فيها المسلمون إلى أماكن للصلاة وتعلم القرآن وعلوم الدين والاجتماع على محبة الله.

وحظيت مشاريع بناء المساجد بنسبة اقتربت من 50 % من حجم إنفاق جمعية دبي الخيرية على المشاريع الخارجية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، في النصف الأول من العام الحالي، حيث يحرص الكثير من المتبرعين على دعم مثل هذه المشاريع، لما لإعمار وصيانة ورعاية بيوت الله من أجر عظيم ومنزلة كبيرة دينياً ودنيوياً.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية حرص «دبي الخيرية» على تنظيم مواردها من تبرعات المحسنين ووضعها في أماكنها الصحيحة تنفيذاً لرغبات متبرعيها الذين يتسابقون في دعم مشاريع بناء وصيانة ورعاية بيوت الله، مشيراً إلى أن المساجد من أحب الأماكن إلى الله، وأشرفها منزلةً عنده.

وأضاف: «من أجل ذلك سعت الجمعية إلى بناء كثير من المساجد، كونها من أهم المنابر في توجيه وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى، وأن بناءها وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين».

ودعا المدير التنفيذي المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم مشروع بناء المساجد الذي تقوم عليه الجمعية، للمساهمة في بناء أكبر عدد ممكن من بيوت الله خدمةً للمسلمين وطلبة العلم، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى جميع المتبرعين الذين ساهموا في دعم مشاريع الجمعية المختلفة وحملاتها طوال العام.

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