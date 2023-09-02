قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار «إداليا» إلى شاطئ الساحل الغربي لفلوريدا.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه وتجسيداً لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء 16 إماراتياً إلى مدينة ميامي و18 إماراتياً إلى مدينة أتلانتا.

وحضت سفارة الدولة المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024، إضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.

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