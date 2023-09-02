16 قتيلاً من الجيش السوري في اشتباك مع إرهابيين

لقي 16 عنصراً من الجيش السوري، حتفهم وأصيب 5 آخرون خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية في ريف اللاذقية.

ونقلت صحيفة «الوطن»، السورية عبر موقعها الإلكتروني، أمس، نقلاً عن مصدر قوله: إن عناصر الجيش، خلال مواجهتهم المسلحين في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي، قُتل 16 عنصراً منهم، وأصيب 5 آخرون تم نقلهم للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما دارت اشتباكات متقطعة، في قرى شرقي البلاد، بالتزامن مع فرض قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، لحظر تجول في المنطقة على خلفية تصعيد مستمر منذ أيام مع مقاتلين محليين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن: «الهدوء يسيطر إلى حد كبير مع تراجع حدّة الاشتباكات، بالتزامن مع حظر التجول»، منوّهاً إلى «مواجهات متقطعة في ثلاث قرى». وأسفرت الاشتباكات منذ نحو أسبوع، عن مقتل 48 مقاتلاً من الطرفين و6 مدنيين.

وتُعد محافظة دير الزور ذات غالبية عظمى عربية، وتنتشر فيها عشرات العشائر العربية. فيما تسيطر «قسد» على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة، فيما تتمركز قوات الجيش ومقاتلون موالون لها على الضفة الغربية.

خلق الفتنة

ونددت «قسد» في بيان أمس، بـ«دعايات متعمدة تحاول إظهار أن ما يجري على أرض الواقع هو حرب ما بين قواتنا والعشائر العربية».

وأكدت أن هذا هدفه «خلق الفتنة». وأضافت «على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف بين «قسد» وعشائر المنطقة ونحن على تواصل دائم معهم». وأفاد المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في المنطقة، مقابل تراجع المسلحين المحليين.

ووفق المرصد «لا يزال تبادل إطلاق النار في بعض أجزاء من بلدة البصيرة في الريف الشرقي مستمراً بين الطرفين، فيما خيم الهدوء على بلدات الباغوز والشعفة و السوسة وهجين وغرانيج في ريف دير الزور الشرقي». وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لـ«قسد» إلى محيط مناطق الاشتباكات.

إصابة ضابط

في الأثناء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، إصابة ضابط شرطة جراء انفجار عبوة ناسفة بريف دمشق.

وقالت في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك: «انفجرت عبوة نـاسفة كانت مزروعة بمركبة مدير ناحية سعسع، الرائد محمد الأحمد، أثناء توجهه إلى العمل من منزله الكائن في قرية حينة بريف دمشق ما أدى إلى إصـابته في قدمه اليمنى».

وأضافت إنه على الفور تم نقله إلى أحد مستشفيات دمشق لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن قائد شرطة محافظة ريف دمشق اللواء نزار محمد حسن قام بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

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