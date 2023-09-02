القارة السمراء.. هل تسقط عرش النفوذ الفرنسي؟

متغيرات وتحولات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي، تتسارع وتيرتها لتشكل واقعاً مختلفاً في علاقاته وتحالفاته.



تلك التحولات الكونية جعلت القارة السمراء ساحة لأكبر تنافس دولي محموم على الإطلاق، كونها تمثل مخزوناً للموارد الطبيعية، غير المستغلة، في ظل التناقص المستمر للموارد، فيما يبرز هذا التنافس، بشكل أكثر وضوحاً من خلال التطورات التي تشهدها منطقة الغرب الأفريقي، مع تضعضع النفوذ الغربي الفرنسي التاريخي، وصعود لاعبين جدد أكثر تأثيراً، وأسرع تمدداً، مثل: روسيا، والصين، وغيرهما من القوى الجديدة.

يتزامن التنافس الدولي المتزايد مع موجات احتجاج شعبية في عدة دول أفريقية، ولا سيما دول الغرب الأفريقي، التي تنادي بضرورة إنهاء النفوذ الفرنسي، وسط مزاج عام، أكثر ميلاً للقوى الدولية الجديدة؛ لبناء علاقات تقوم على المصالح المتبادلة، بعيداً عن التدخلات في الشؤون الداخلية، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية في جمهورية بوركينا فاسو، الحكومة الانتقالية هناك على إمهال القوات الفرنسية الموجودة على أراضيها مدة شهر للانسحاب، بعد تعليق الاتفاق الذي ينظم الوجود العسكري الفرنسي في أراضيها.

ولم يكن قرار واغادوغو بانسحاب القوات الفرنسية الأول، وقطعاً لن يكون الأخير من دول الساحل الأفريقي، إذ سبق أن سحبت فرنسا العام الماضي، آخر جندي من قواتها في مالي، بعد تواجد دام تسع سنوات، بعد الرفض الشعبي والرسمي للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، في ذات الوقت الذي شهدت فيه بلدان أخرى احتجاجات رافضة للوجود العسكري الفرنسي، ما يجعل النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي على المحك، وفق مراقبين.

السودان ليس بعيداً

السودان لم يكن بعيداً عن تلك المتغيرات الإقليمية، ومع تزامن زيارة ستة مبعوثين دوليين، ممثلين للولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، وألمانيا، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، ومع زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخرطوم، إلا أن في ذلك إشارة واضحة إلى مستوى التنافس حول القارة الأفريقية.

مزاحمات قوية

من ناحيته، يؤكد الخبير العسكري، وخبير إدارة الأزمات، اللواء الدكتور، أمين مجذوب، لـ«البيان»، أن زيارة وزير الخارجية الروسي خلال الأسابيع الماضية إلى الخرطوم، تأتي في إطار الاتفاقات السابقة التي تمت بين السودان وروسيا، الخاصة بالمركز اللوجستي أو القاعدة البحرية في بورتسودان.

وينوّه مجذوب إلى أن روسيا تحاول مزاحمة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في الملف السوداني، باعتبار أن البحر الأحمر منطقة صراع نفوذ بين تلك الدول، إلى جانب أن هناك ملفاً ثالثاً مهماً جداً، هو ما يدور في أفريقيا الوسطى، وتشاد، ووجود شركة «فاغنر» الروسية للخدمات الأمنية، هذا الأمر عقّد كثيراً من مشهد الوجود الروسي في القارة السمراء.

وأضاف «السودان لديه علاقات بأطراف الأزمة، حيث كانت هناك زيارات لرئيس مجلس السيادة ونائبه إلى تشاد، مع وجود اتهامات بدخول ميليشيات من بعض القبائل السودانية في النزاع بأفريقيا الوسطى». ويبرهن مجذوب على أن السودان أصبح بموقعه الجيواستراتيجي، منطقة صراع ونفوذ لقوى إقليمية ودولية.

وتابع «واضح أن حرب الموانئ بدأت، فكل دولة تسعى لحجز موقعها على الساحل السوداني، وما يمتاز به الأخير أنه نظيف، ويحتمل وجود موانئ ومرافق قادرة على تقديم 90% من الخدمات عبر البحر الأحمر للنفط من منطقة الخليج العربي، الذي يذهب إلى الولايات المتحدة، واقتصادات جنوب شرقي آسيا»، مفيداً بأن «من يسيطر على المجرى المائي، يستطيع أن يخنق الطرف الآخر، وكذلك من يهيمن على الأراضي الصالحة للزراعة».

موطئ قدم

قابل تراجع النفوذ الغربي في القارة السمراء، تمدد متسارع للنفوذ الروسي والصيني، الذي استطاع أن يجد موطئ قدم داخل العمق الفرنسي في أفريقيا، من خلال خلق شراكات اقتصادية وتجارية، صاحبها انفتاح ثقافي، ومع ارتفاع حدة الصراع بين الدول العظمى حول الثروات والمعادن التي تزخر بها القارة، وخاصة بعدما أدارت فرنسا ظهرها لأفريقيا على مدار العقدين الأخيرين، الأمر الذي فتح المجال للصين بأن تتمدد اقتصادياً وثقافياً في جنوب الصحراء من خلال تدريس اللغة الصينية في العديد من الجامعات الأفريقية، وتكثيفها لحضورها عبر العمل الإغاثي والإنساني والتنموي في القارة.

تمدد روسي

من ناحيته، يصرح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة «أفريقيا» العالمية بالخرطوم، الدكتور الزمزمي بشير، لـ«البيان»، بأن التمدد الروسي في أفريقيا محدود لحد الآن، ولكنه مؤثر، ومرجح له أن يكون أكثر تأثيراً في الأعوام المقبلة، ولا سيما بعد التحولات ومجريات الأحداث على المستوى الدولي، التي سوف تنعكس على شكل التحالفات القائمة، لافتاً في ذات الوقت إلى النفوذ الصيني الذي بات الأكثر تمدداً في القارة السمراء، ولا سيما في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والتجاري، وابتعاده عن التدخل في طبيعة الأنظمة الحاكمة.

ونوّه بشير إلى أن هناك حالة من الملل، وشعوراً عاماً بالضيق، من النفوذ الفرنسي في عدد من دول غرب أفريقيا، ولا سيما في مالي، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وبوركينا فاسو، والذي سوف تنتقل عدواه لبقية شعوب المناطق الخاضعة تاريخياً للنفوذ الغربي عموماً، والنفوذ الفرنسي خصوصاً، إذ نجحت فرنسا عبر الموالين لها في تحجيم الأصوات المناوئة لوجودها في تلك الدول، بيد أنه قال إنه، وبعد المتغيرات العالمية، ليس بمقدور باريس السيطرة على الأصوات الرافضة لها في المنطقة.

وأضاف إن بروز نخب جديدة في دول غرب أفريقيا، اعتنقت ثقافات جديدة، تحمل أفكاراً مناهضة للهيمنة الفرنسية، تعتبر الوجود الفرنسي، حجّم دول الغرب الأفريقي عن النهوض، فيما اتجهت النخب إلى محاولة خلق شراكات جديدة بعيداً عن الغرب، لتجد الأبواب مشرعة أمامها عبر المنح الدراسية المقدمة في الجامعات والكليات العسكرية الروسية الصينية والعربية، وسط تراجع ملحوظ في حجم المنح الدراسية من قبل الجامعات الفرنسية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة من قبل تلك الدول.

توغل صيني

ويؤكد بشير أن الصين نجحت في التوغل في القارة السمراء من خلال المبادرات الاقتصادية العملية، كما استطاعت أن تخلق علاقات اقتصادية متماسكة مع الكثير من البلدان الأفريقية، وعقدت حتى الآن أكثر من 6 قمم أفريقية-صينية، تركزت جلها حول العمليات الاقتصادية، وكيفية رفع حجم التبادل التجاري الصيني-الأفريقي.

ويلفت إلى أن مبادرة طريق الحرير الجديد التي وجدت تأييداً من عشرات دول القارة، فتحت الأفق لشراكات ضخمة، في مشروعات تنموية تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، ما يتيح المنافع المتبادلة بين الصين وأفريقيا.

تزايد السخط الشعبي

من جانبه، يقول المحلل السياسي، الجميل الفاضل لـ«البيان»، إن موجة الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة في منطقة الغرب الأفريقي، وما تبع ذلك من تغيير المواقف والعلاقات التقليدية القائمة بين فرنسا ورابطة «الدول الفرانكفونية»، إلى جانب موجة السخط الشعبية الرافضة للنفوذ الفرنسي، تعد أحد العوامل الرئيسة في تغييرات القارة، إذ إنه في غالب التغيرات التي جرت عن طريق انقلابات عسكرية بغرب القارة الأفريقية، مع التضعضع الواضح للنفوذ الفرنسي، الذي نتج عن الشعور الشعبي العام بأن فرنسا ظلت تستغل ثروات وموارد دول غرب أفريقيا، تم تنفيذ حملات لترسيخ تلك المفاهيم لدى شعوب المنطقة، وبدأت حالة التململ الشعبي من الوجود الفرنسي.

كما أن من العوامل التي قادت تزايد السخط ضد فرنسا، الأداء الميداني الضعيف للقوات الفرنسية في عملية «برخان» الهادفة لمحاربة التمرد في الساحل الأفريقي، ما ولّد شعوراً بأن باريس ليس لديها ما تقدمه لتلك الدول من خلال الوجود العسكري على الأرض، وفي ذات الوقت فإن تلك القوات تتهم بأنها غطاء لنهب ثروات شعوب الساحل.

عوامل مساعدة

ويرى الفاضل أن كل تلك العوامل ساعدت روسيا على خلق قادة حلفاء موالين لها في منطقة الغرب الأفريقي، مشيراً إلى أن وجود قوات «فاغنر» شبه العسكرية الروسية في بعض البلدان وخاصة في أفريقيا الوسطى، وما تقوم به من أدوار في حماية السلطة القائمة الآن بانجي، ما أدى إلى موجة طرد السفراء في مالي أو بروكينا فاسو التي منحت القوات الفرنسية المتواجدة في أراضيها مهلة شهر للمغادرة.

ويرجع الفاضل تضعضع النفوذ الفرنسي لأخطاء فرنسا في المنطقة والأداء الضعيف لعملية برخان، فضلاً عن الانطباعات السلبية التي ترسخت وفق عمل دعائي وإعلامي منظّم ضد فرنسا، تزامن مع انقلابات عسكرية، ووجد قادة تلك الانقلابات ضالتهم في التعاون مع روسيا التي لا تتمنع في التعامل مع الأنظمة الانقلابية، عكس الدول الغربية التي تقيدها قوانينها وبرلماناتها من التعامل مع النظم الانقلابية.

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