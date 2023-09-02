الوجود الفرنسي في النيجر على المحك

يواجه الوجود الدبلوماسي والعسكري الفرنسي في النيجر معركة شرسة مع الانقلابيين، والشارع، المتظاهر ضد هذا الوجود، فيما يعد انقلابيو الغابون بترسيخ الديمقراطية «دون استعجال».

ووافقت المحكمة العليا في النيجر على الطرد الفوري للسفير الفرنسي، وألغيت حصانته الدبلوماسية، وفقاً لطلب موجه إلى رئيس المحكمة. يأتي هذا التطور، بعد أن رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب المجلس العسكري الحاكم باستدعاء سفيره، بعد شهر من انقلاب تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين السابقين.

وذكرت وثيقة المجلس العسكري الحاكم، أنه منذ توليه السلطة في 26 يوليو 2023، ارتكبت فرنسا أعمالاً «تنتهك اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي للنيجر، وغيرها من الأعمال التي تتعارض مع مصالح النيجر وشعبه». وأضافت أن إيتيه «رفض مغادرة البلاد بعد إعلانه شخصاً غير مرغوب فيه».

تظاهرة جديدة

وتظاهر الآلاف، أمس، مجدداً في نيامي، للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من النيجر. نظم التحرك قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من حركة «إم 62»، وهي ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر. وحمل أحد المتظاهرين لافتة كُتب عليها «أيها الجيش الفرنسي، ارحل عن بلادنا!». ومنذ الانقلاب، نظمت تظاهرات مماثلة شارك فيها الآلاف في العاصمة نيامي.

ديمقراطية الغابون

وفي الغابون، تعهد الحاكم العسكري الجديد ، أمس، بإحلال المزيد من الديمقراطية، بعد ثلاثة أيام من الاستيلاء على السلطة. وقال الجنرال بريس أوليغي نغيما، عبر التلفزيون الرسمي، إن تعليق جميع مؤسسات الدولة إجراء مؤقت.

وأضاف: «إن الفكرة تكمن في إعادة تنظيمها، وجعلها أكثر ديمقراطية». وقال أولريتش مانفومبي، وهو ناطق باسم الانقلابيين، في وقت لاحق، إن حدود الغابون تم إعادة فتحها بأثر فوري. وتابع أن الخطوة تهدف لأن تبعث بإشارة إلى أن الحكام الجدد لديهم «الإرادة القوية لاحترام التزاماتنا الدولية».

فتح الحدود

وقال الناطق باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، الجنرال أولريك مانفومبي مانفومبي، في إعلان تلاه عبر التلفزيون، إن قرار إعادة فتح الحدود اتخذ «حفاظاً على احترام دولة القانون، والعلاقات الجيدة مع جيراننا ومجمل دول العالم». فيما شدد على «الإرادة الحازمة» لدى العسكريين في «الوفاء بالتزاماتهم الدولية». وكان أوليغي نغيما وعد بمؤسسات «أكثر ديمقراطية» و«أكثر احتراماً لحقوق الإنسان»، لكن «بلا تسرّع»، وذلك بعد عقد سلسلة من اللقاءات في الأيام الأخيرة مع أحزاب ودبلوماسيين ومنظمات دولية وجهات مموّلة.

شوارع ليبرفيل

إلى ذلك، شاع هدوء في شوارع العاصمة ليبرفيل، في ظل وجود مكثف لقوات الأمن. وتركز الحديث على رد المجلس العسكري. وقال تيموثي موتسينجا، المتقاعد: «أنت بحاجة إلى سياسيين لإدارة المرحلة الانتقالية، وإلى دولة قبل كل شيء». وأكمل: «نتوقع الكثير من هذه الحكومة وهذا الانتقال، نقل السلطة إلى المدنيين». وأفاد المجلس العسكري بأنه من المتوقع أن يؤدي أوليغي نغيما، قائد الانقلاب غداً، اليمين رئيساً انتقالياً، وسيلقي أول خطاب رئاسي له. ولم يعلن المجلس العسكري عن أي خطط انتقالية.

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