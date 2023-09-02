البرهان من كسلا: مصممون على دحر «التمرد»

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان على المضي بالاقتتال حتى القضاء على ما وصفه بـ «التمرد»، وقال: «إن الحرب لن تتوقف إلا بنهاية المتمردين».

وتأتي تصريحات البرهان في وقت يواصل فيه تفقده للفرق والوحدات العسكرية بولايات مختلفة، ومن المقرر أن يكمل جولة خارجية تشمل دولاً إقليمية، بغرض إطلاع قادتها على تطورات الأوضاع في السودان، الذي تحتدم فيه الاشتباكات منذ منتصف أبريل الماضي.

وأكد البرهان، خلال تفقده مقر الفرقة الثانية عشرة في ثكنات ومعهد تدريب المشاة والضباط بمنطقة جبيت العسكرية، أن القوات المسلحة والشعب السوداني، متفقون على دحر التمرد، ممتدحاً الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، ونوّه بضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية، لضمان زيادتها.

وخلال زيارته مقر الفرقة الحادية عشرة، بولاية كسلا، شرقي البلاد، شدد البرهان على متانة الأواصر التي تربط السودان بدولتي إريتريا وإثيوبيا، وأعلن عن فتح المعابر البرية على الحدود مع كلا الجارتين.

سرطان

وجدد البرهان، خلال خطاب وجهه إلى قواته في كسلا، استمرار قتال الجيش السوداني في الخرطوم، حتى القضاء على «التمرد»، وتابع «..قوته تتناقص»، وأفاد بأنهم لن يتوقفوا عن القتال حتى القضاء على «سرطان التمرد»، بحسب وصفه، وأكد أن الجيش والشعب في خندق واحد، ومتفقان على القضاء على التمرد، الذي قال إنه يمارس عادات دخيلة، تضرر منها السودان برمته، وقال «لا نترجى، ولا نستجدي أحداً في القيام بواجبنا».

أسلحة ثقيلة

على الصعيد الميداني، تواصلت العمليات العسكرية في العاصمة الخرطوم، بمدنها الثلاث، وشهدت مناطق متفرقة، أمس، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقصف الجيش بالمدفعية مواقع تتمركز فيها قوات لـ «الدعم السريع» وسط أم درمان، والخرطوم بحري، وشرق النيل، كما تبادل الطرفان إطلاق النار جنوبي العاصمة الخرطوم.

غارات مكثفة

ونفذ الطيران الحربي، الذي حلق بكثافة في سماء العاصمة منذ الصباح، غارات في مناطق شرقية وجنوبية، ردت عليه المضادات الأرضية لـ «الدعم السريع»، كما نفذت مسيّرات تابعة للجيش، ضربات على ارتكازات «الدعم السريع» في منطقة سوبا جنوبي العاصمة.

زيارة

في سياق متصل، أعلنت مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أنها سوف تقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى تشاد، للوقوف على تأثيرات الصراع القائم في السودان.

وقالت غرينفيلد، بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في الخرطوم على «فيسبوك»: «علينا مسؤولية تسليط الضوء على الفظائع التي ترتكب، خاصة في دارفور، ودعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية».

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