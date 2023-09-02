ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي ويعزز صدارته للدوري الإسباني
التاريخ
9/2/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، من خلال الفوز على خيتافي 1-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط.
وقلب ريال مدريد تأخره بهدف سجله بورخا مايورال في الشوط الأول، إلى الفوز الثمين من خلال هدفين سجلهما خوسيلو وجود بيلينجهام في الشوط الثاني.
وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا 1-0 وريال سوسييداد على غرناطة 5-3 وسلتا فيجو على مضيفه ألميريا 3-2.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN02092023000110011019ID1106998802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.