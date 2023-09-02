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ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي ويعزز صدارته للدوري الإسباني

9/2/2023 7:12:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، من خلال الفوز على خيتافي 1-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف سجله بورخا مايورال في الشوط الأول، إلى الفوز الثمين من خلال هدفين سجلهما خوسيلو وجود بيلينجهام في الشوط الثاني.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا 1-0 وريال سوسييداد على غرناطة 5-3 وسلتا فيجو على مضيفه ألميريا 3-2.

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