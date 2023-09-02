بايرن يهزم مونشنجلادباخ بهدف تيل المتأخر



هز البديل ماتيس تيل الشباك بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية ليمنح بايرن ميونيخ الفوز 2-1 على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ وتحقيق الانتصار الثالث في ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وقلب بايرن، الذي فشل في الفوز على مونشنجلادباخ في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات، تأخره بهدف في الشوط الأول لينتزع الفوز ويرفع رصيده إلى تسع نقاط.

ومنذ موسم 2011-2012 كان مونشنجلادباخ الأكثر فوزا على بايرن في الدوري بعشرة انتصارات فيما خسر تسع مرات وكان التعادل حاضرا في خمس مباريات.

وسيطر بايرن على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة في أول نصف ساعة، لكن مونشنجلادباخ انتزع التقدم عكس مجريات اللعب.

ووصلت الكرة من ركلة ركنية إلى كو إتاكورا ليحولها بضربة رأس في الزاوية البعيدة من فوق الحارس زفين أولرايش.

وقبل ذلك ردت العارضة ضربة رأس من مارفين فريدريك لاعب مونشنجلادباخ.

وكاد ليروي ساني أن يدرك التعادل لبايرن لكنه تسديدته ارتدت من العارضة في الدقيقة 39.

وضغط بايرن في الشوط الثاني، وأهدر فرصتين مبكرتين عبر ليون جوريتسكا وتوماس مولر قبل أن يمرر يوزوا كيميش كرة من فوق الدفاع إلى ساني ليسدد في المرمى في الدقيقة 58.

ورفع ساني رصيده إلى ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات في الدوري.

وأهدر البديل سيرج جنابري فرصة لبايرن عندما حول تمريرة عرضية بضربة رأس لكن الحارس موريتس نيكولاس أنقذها بأعجوبة في الدقيقة 70.

وحسم تيل فوز بايرن عندما ارتقى أعلى من الجميع ليحول ركلة ركنية من كيميش بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وكان بروسيا دورتموند سقط في فخ التعادل 2-2 مع هايدنهايم الوافد الجديد أمس الجمعة، فيما سحق باير ليفركوزن ضيفه دارمشتاد 5-1 ليحقق فوزه الثالث في ثلاث مباريات اليوم السبت.

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