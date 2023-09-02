المستشار الألماني شولتس يسقط خلال ممارسته الجري

المستشار الألماني شولتس يسقط خلال ممارسته الجري
التاريخ
9/2/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري اليوم السبت وأصيب بجروح طفيفة مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته غدا الأحد.
وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتس المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.
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