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المستشار الألماني شولتس يسقط خلال ممارسته الجري

9/2/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط في أثناء ممارسته رياضة الجري اليوم السبت وأصيب بجروح طفيفة مما دفعه إلى إلغاء جميع التزاماته غدا الأحد.

وأضاف المتحدث أن مواعيد شولتس المحددة باقي أيام الأسبوع لم تتغير.

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