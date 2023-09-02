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رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده في أنحاء العالم

9/2/2023 7:12:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم السبت إن الرئيس أمر باستدعاء سفراء بلاده في أنحاء العالم على الفور.

وأضاف المتحدث أجوري نجيلالي "الرئيس مصمم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا هي السمة المميزة لتقديم الخدمات ... للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين على حد سواء".

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف أُعفيا من "الاستدعاء" بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

لدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.

ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في إجراء أكبر إصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسوف يلتقي أيضا بقادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.

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