

ثمّن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“ حفظه الله” للتراث والرياضات التراثية وتوجيهات سموه الدائمة بصون ركائز الموروث الثقافي وتعزيز دوره في صون البيئة والصيد المستدام.

وأكد سموه أن دولة الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعمل بشتى الوسائل للحفاظ على تراثها الغني والقيم، الأمر الذي يحظى باحترام وتقدير العالم أجمع إضافة إلى مساهمتها المباشرة في حماية التراث الإنساني المشترك بين الأمم والشعوب.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023) بدورته الـ 20 الذي يقام تحت رعايته خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض و بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و عدد من كبار المسؤولين.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى اهتمام المعرض بقضايا البيئة، وحفظ الحياة البرية، ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام، ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، مثمناً دور مختلف المؤسسات المشاركة في الحفاظ على تراث الإمارات والاهتمام بتحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض .

وأوضح سموه أن المعرض أضحى مهرجاناً ثقافياً، وتراثياً، واقتصادياً متميزاً، يتم من خلاله تبادل الأفكار، والتجارب، والخبرات، وبات ملتقى لمحبي التراث، والصحراء، وهواة الصيد، وركوب الخيل، والشعراء، ومحبي الإبل، والسلق، والمهتمين بالحفاظ على الطبيعة وقال إن دورته الحالية تنعقد بالتزامن مع عام الاستدامة الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله ".

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلت لضمان مشاركة مثمرة لجميع العارضين والزوار على حد سواء، منوهاً إلى تعدد وتنوع المشاركات واتساع مساحة المعرض في هذه الدورة التي تضم عارضين محليين وإقليميين ودوليين.

وعبر عن سعادته بتوجه المعرض للجمهور من مختلف الأعمار مع إعداد فعاليات جاذبة للشباب لحثهم على زيارته والتعرف إلى جانب مهم من حياة الآباء والأجداد فيما يتعلق بممارسة الصيد والفروسية، لما في ذلك من جوانب ثقافية واجتماعية وبيئية مميزة.

ونوه سموه بالدعم الكبير الذي قدمه الرعاة والداعمون و الشركاء لإنجاح المعرض و تعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية والرسمية ومساهمتها في صون التراث وإبرازه عالميا.

كان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد استهل زيارته للمعرض بتفقد عدد من الأجنحة والشركات المحلية والأجنبية المشاركة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية خاصة الأجنحة التي تتضمن صوراً نادرة لممارسة هوايات الصيد والفروسية.

واستمع سموه خلال جولته في أجنحة المعرض، إلى آراء المشاركين الذين أكدوا حرصهم على المشاركة سنوياً في المعرض نظراً للسمعة الدولية الطيبة التي حققها على مستوى العالم ما جعله يستقطب آلاف الزوار من محبي رياضات الصيد والفروسية في دول المنطقة.

و شملت جولة سموه في المعرض .. جناح هيئة البيئة - أبوظبي الذي يتيح للزوار مشاهدة لوحة معلوماتية وترفيهية كبيرة بتقنية LED تعرض إنجازات الهيئة ومبادراتها على مدار الأشهر الـ12 الماضية ودورها المؤثر في التخفيف من تغير المناخ والتكنولوجيا المستدامة التي تستخدمها في عملياتها.

وزار سموه أجنحة جمعية الإمارات للخيول وإدارة الصناعات التراثية والحرفية بالاتحاد النسائي العام وفرسان شرطة أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية والصندوق الدولي للحفاظ على الحباري ونادي صقاري الإمارات.

وتوقف سموه عند جناح قيادة الحرس الوطني واستمع من القائمين على الجناح إلى طبيعة مشاركتهم والتي تأتي انطلاقا من الحرص على التعريف بهوية الحرس الوطني الجديدة، ودعم المعارض الوطنية المتخصصة والتعريف برؤية ورسالة الحرس ودوره في المجتمع وأهدافه الاستراتيجية والأمنية.

وزار سموه أيضا أجنحة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي تراث الإمارات وقطاع الفنون والحرف اليدوية ومشروع الغدير للحرف الإماراتية الذي يقدم خلال مشاركته الحالية عددا من الدورات والورش الحرفية التي تستهدف فئة الشباب.

وفي قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية تفقد سموه أجنحة شركة " كاراكال " للأسلحة وشركة "إم بي 3" وإنترناشيونال جولدن جروب وبينونة لتجارة المعدات والعسكرية والصيد.

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