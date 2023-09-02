رونالدو يقود النصر لمواصلة الانتفاضة في الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو هدفا وصنع هدفين ليقود النصر لمواصلة الانتفاضة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي بالتفوق 5-1 على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

وبعد بداية كارثية للدوري بالخسارة في أول جولتين، فاز النصر 5-صفر على الفتح و4-صفر على الشباب، وقبل التفوق بخماسية، ليسجل بذلك 14 هدفا في آخر ثلاث مباريات.

وتوغل رونالدو ومرر كرة إلى عبد الرحمن غريب ليفتتح التسجيل في الدقيقة 33، وأضاف عبد الله الخيبري الهدف الثاني قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق محمد بداموسي مهاجم الحزم بالكرة وأطلق تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء ليقلص الفارق في الدقيقة 47.

لكن بعد عشر دقائق، بدأت هجمة عند رونالدو وتبادل الكرة مع مارسيلو بروزوفيتش ثم وجد نفسه في مواجهة المرمى، لكن بدلا من التسديد، مرر إلى أوتافيو، الذي كان في موقف أفضل، ليسجل من لمسة واحدة بسهولة داخل الشباك ويحتفل مع هداف ريال مدريد التاريخي.

وجاء الدور على رونالدو نفسه للتسجيل، حيث أنهى هجمة منظمة بعدما تلقى تمريرة غريب وأطلق تسديدة قوية في المرمى بالدقيقة 68.

ورفض ساديو ماني أن تنتهي المباراة دون أن يترك بصمته حيث تلقى تمريرة أرضية من غريب وأطلق تسديدة قوية داخل الشباك بالدقيقة 78.

ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف لينفرد بصدارة هدافي الدوري.

وبات النصر يملك تسع نقاط في المركز السادس، وبفارق أربع نقاط عن الهلال والتعاون صاحبي الصدارة.

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