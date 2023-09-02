موقف محرج لحورية فرغلي في مسابقة ملكة جمال مصر

في موقف محرج تعرضت الفنانة حورية فرغلي للسقوط خلال حضورها حفل مسابقة ملكة جمال مصر، والمقام في فندق ترينف ليكشري بالتجمع الخامس، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ حيث سقطت بشكل مفاجئ خلال صعودها على السلم، ولكنها لم تتعرض لأي إصابات.

ومن جابنها قالت حورية فرغلي وفق القاهرة 24، مازحة بعد سؤالها إذا كان حضورها مسابقة ملكة جمال مصر أعاد لها الثقة في نفسها: كنت هقلع الجزمة وأنزل حافية، والحمد لله عندي ثقة في نفسي واللي مش عاجبه يبص الناحية التانية.

وكشفت حورية فرغلي مقاييس الجمال بالنسبة لها إذ قالت إنها ترى أن الجمال ليس بالجسم أو الشكل ولكن الجمال يكون من الداخل ويظهر على الوجه موضحة: مقاييس الجمال مش الجسم المبهر ولا الوجه المبهر، لكن الأهم هو الداخل لأن اللي جوه هو مرايتك.. لو وحشة أو حلوة هتطلع في وشك مش بحب البنت اللي واخدة قلم في نفسها.