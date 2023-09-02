الفتح يسحق الأهلي بخماسية في الدوري السعودي



سجل مراد باتنة هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود الفتح للفوز 5-1 على ضيفه الأهلي بفضل ثلاث ركلات جزاء ويمنعه من الانفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

ووضع الفتح حدا لسجل الأهلي المثالي منذ عودته إلى دوري الأضواء حيث ألحق به أول هزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع متأخراً بنقطة واحدة عن الهلال والتعاون اللذين يتقاسمان الصدارة.

ورفع الفتح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

وبدا الأهلي في طريقه لمواصلة انتصاراته عندما انتزع التقدم بعد ست دقائق من البداية.

وأرسل رياض محرز ركلة حرة حولها الوافد الجديد جابري بييجا بضربة رأس لتصطدم بلاعب وسط الفتح عباس الحسن إلى داخل مرماه بالخطأ.

لكن الفتح أدرك التعادل من ركلة جزاء حصل عليها باتنة، ونفذها فراس البريكان بنجاح على يسار الحارس إدوار مندي في الدقيقة 21.

وأكمل لوكاس زلارايان انتفاضة الفتح بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 58.

ودفع فريق المدرب ماتياس يايسله ثمن اندفاعه في الهجوم لتهتز شباكه ثلاث مرات في الدقائق الأخيرة.

وحصل القائد باتنة على ركلة جزاء ونفذها بنجاح ليجعل النتيجة 3-1 قبل دقيقة من النهاية.

وعاد باتنة ليستغل خطأ دفاع الأهلي في إبعاد الكرة وينفرد بالحارس مندي ويعزز من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصل سفيان بن دبكة على ركلة جزاء ثالثة للفتح بعد تدخل من المدافع ميريه دميرال الذي تلقى بطاقة حمراء.

ونجح بن دبكة في تسجيل ركلة الجزاء ليكبد الفتح ضيفه هزيمة ثقيلة ربما تعيده إلى أرض الواقع بعد بداية مثالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز