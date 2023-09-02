بايدن يتفقد أضرار الإعصار بفلوريدا

تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت الأضرار الناجمة عن إعصار إداليا في شمال فلوريدا وطمأن المتضررين، لكنه لن يجتمع على الأرجح مع رون ديسانتيس حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمنافس الرئاسي المحتمل.

وقال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي للصحفيين الجمعة إنه سيلتقي مع الحاكم خلال الزيارة، لكن جيريمي ريدفيرن المتحدث باسم ديسانتيس قال في وقت لاحق إنه لم يجر التخطيط لأي اجتماع وإن "الاستعدادات الأمنية وحدها المطلوبة لترتيب مثل هذا اللقاء ستوقف جهود التعافي الجارية".

وجاء في جدول الأعمال الرسمي لديسانتيس أنه قضى يومه على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبا، حيث قام بجولة في المجتمعات الصغيرة على امتداد ساحل خليج فلوريدا.

وردا على سؤال السبت عن مصير هذا الاجتماع، قال بايدن للصحفيين "لا أعرف. لن يكون هناك (اجتماع)".

وينافس ديسانتيس (44 عاما) على الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 2024 سعيا للإطاحة ببايدن من البيت الأبيض، لكنه يحل وراء الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. ويعتزم بايدن (80 عاما) الترشح لولاية جديدة.

وأجرى بايدن وديسانتيس عدة محادثات الأسبوع الماضي بشأن العاصفة التي ضربت منطقة بيج بيند في فلوريدا وكانت مصحوبة برياح من الفئة الثالثة بلغت سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة.

والتقى بايدن بالسيناتور الجمهوري ريك سكوت الذي يمثل ولاية فلوريدا اليوم السبت، والذي أشاد بقرار الرئيس إعلان المنطقة منطقة كوارث في وقت مبكر.

وأشاد الرئيس بديسانتيس على الرغم من حالة الجفاء الواضحة بينهما.

وقال بايدن "كان الحاكم على رأس جهود (التعافي)".

وقال البيت الأبيض إن بايدن أبلغ ديسانتيس بالزيارة خلال محادثة أجراها معه يوم الخميس ولم يبد الحاكم أي مخاوف آنذاك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز "لقد جرى التخطيط لزيارة (بايدن) فلوريدا بالتنسيق الوثيق مع الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ وكذلك قادة الولاية والزعماء المحليين لضمان عدم التأثير على عمليات الاستجابة".

وقالت مديرة الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ دين كريسويل

السبت إن عدم عقد الاجتماع لن يؤثر على جهود التعافي.

وأضافت للصحفيين أن عمليات البحث والإنقاذ انتهت وأن المسؤولين يركزون الآن على إعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة.

وذكرت أن أقل من واحد بالمئة من سكان فلوريدا لا يزالون بدون كهرباء حتى السبت، لكن هذه النسبة ترتفع كثيرا في مناطق تأثرت تأثرا مباشرا بالإعصار.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز