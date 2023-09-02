شاهد.. نيزك يخترق سماء تركيا وشمال سوريا



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات لنيزك يخترق الغلاف الجوي جنوب تركيا وشمال سوريا.

وشوهد النيزك في 5 محافظات تركية هي غازي عنتاب وملاطية وديار بكر وأرضروم ، كما تم مشاهدته في شمال سوريا.

وانتابت حالة من الرعب والفزع كل من شاهد الضوء الأخضر شديد اللمعان، لكن لم تعلق السلطات التركية أو السورية عن الظاهرة حتى الآن ولم يتم تحديد مكان سقوطه.



ويدخل الغلاف الجوي للأرض ملايين النيازك كل يوم والنيازك عبارة عن قطع من الغبار لا تتعدى حبة الأرز. أما الأحجار النيزكية فهي صخور انفصلت عن كويكبات في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري ويمكن أن تزن أكثر من ستين طنا.

ويرجع سبب رؤيتنا

للنيازك أنها عندما تدخل الغلاف الجوي للأرض من الفضاء الخارجي تسخن بسبب احتكاكها بالجزيئات الهوائية مما يؤدي إلى توهجها تاركة وراءها ذيلاً من الغازات والجزيئات المنصهرة أثناء تحللها على بعد نحو 45 إلى 96 كيلومترا من الأرض. ويتوهج معظمها لنحو ثانية لكن بعضها الآخر يترك وراءه ذيلا يدوم لعدة دقائق.



