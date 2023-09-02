البرلمان السويسري.. المختصر المفيد

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في بعض الدول قد تشهد الأحزاب السياسية من انتخابات لأخرى صعوداً بنسبة تتراوح ما بين خمسة، إلى ثلاثين بالمائة، أو قد تشهد بالعكس قدراً كبيراً من التراجع. ومن يعتقد أنّ مثل هذه التقلبات الحادة تعتبر لب الديمقراطية، فإن الانتخابات السويسرية تثبت له العكس. ذلك لأن التحولات المفاجئة لا تعد جزءاً من الديمقراطية البرلمانية في سويسرا.

فحينما تنشر استطلاعات الرأي داخل الكنفدرالية، تجري مناقشة "الانتكاسة الكبيرة" لحزب الخضر أو "صعود" حزب الشعب السويسري (SVP/UDC) على مدار عدة أيام. ولا يقصد بذلك نتائج كارثية، بل بعض التغيرات الطفيفة: فوفقاً لإحدى استطلاعات الرأي الاستباقية لانتخابات هذا العام، والتي جرت في مارس المنصرم، يتوقع البعض على سبيل المثال خسارة حزب الخضر بنسبة قدرها %2،5 من الأصوات مقارنةً بانتخابات عام 2019، بينما يُتوقع حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) على زيادة قدرها واحد في المائة ـ وهذا مع نسبة خطأ قدرها 1،2%.

بالفعل، يتميز البرلمان السويسري باستقرار نادر. ولا يعني هذا، أن تركيبة السلطة التشريعية قد ظلت كما هي على مدار الـ 175 عاماً الأخيرة. فهذا يُعَد اعتقاد خاطئ تماماً. إلا أن التغيرات تحتاج في سويسرا ببساطة إلى وقت أطول. ففي العقدين الأخيرين زادت على سبيل المثال شعبية حزب الشعب (UDC) بقوة، وارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها ما بين عامي 1991 و2015 الثلاثة أضعاف تقريباً. فقد نشأت مع تأسيس كل من حزب الخضر في ثمانينيات القرن الماضي، وحزب الخضر الليبراليين في مطلع القرن الحادي والعشرين، قوتان سياسيتان، كان لهما حظ في البقاء لمدة أطول على الساحة السياسية، مقارنةً ببعض التشكيلات التي لم يُكتب لها الاستمرار طويلاً على مر التاريخ السياسي السويسري.

ولكن بالمقارنة ببعض الديمقراطيات الغربية الأخرى، فإن تزحزح موازين القوى السياسية في سويسرا يجري بصورة أكثر بُطئاً، مثلما يوضح الرّسم البياني التالي، والذي يعكس قوة الأحزاب في مجلس النوّاب، أو ما يعرف بالغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي. حيث يجري انتخاب أعضاء هذه الغرفة منذ عام 1919 وفقاً لنظام الاقتراع النسبي.

يتألف المجلس الفدرالي ـ وهو الاسم الرسمي للبرلمان السويسري ـ من غرفتين: مجلس النواب، أو الغرفة السفلى الذي يضم 200 عضواً، ومجلس الشيوخ أو الغرفة العليا وهي مجلس الكانتونات الذي يضم 46 عضواً.

في هذا الفيديو نعرض شرحاً تفصيلياً لكيفية سير العملية الانتخابية:

جدير بالذكر أن النظام البرلمان بغرفتيه قد اعتمد بعد تأسيس الدولة الفدرالية الحديثة في عام 1848. وهو يرتكز بصورة أساسية على النموذج البرلماني بالولايات المتحدة الأمريكية. فكلتا الغرفتين لديهما نفس الصلاحيات؛ واتخاذ القرارات يتطلب موافقة كلتيهما.

وفيما يتعلق بمجلس الكانتونات، فقد ظل عدد أعضائه دائماً بلا تغيير يذكر: حيث يمثل كل كانتون نائبان من الرجال أو النساء. أما فيما يخص أنصاف الكانتونات القديمة (كانتونات نيدفالدن، وأوبفالدن، وآبنزل رودس الداخلية، وآبنزل رودس الخارجية، وبازل المدينة، وريف بازل)، فينوب عن كل منها برلماني أو برلمانية فقط. ومنذ استقلال إقليم جورا ككانتون بذاته عام 1979، أصبح عدد أعضاء الغرفة السفلى بالبرلمان 46 عضواً، بينما كانوا 44 عضواً في السابق.

أما بالنسبة لمجلس النواب، وهو الذي يمثّل الناخبين والناخبات (الغرفة السفلى) فقد شهد العديد من التغيرات. ففي عام 1848 كان هذا المجلس يتألف من 111 عضواً. حيث كان كل عضو (انتخبت أول عضوات البرلمان، بعد اعتماد حق التصويت للمرأة في عام 1971) يُمثل حوالي عشرين ألف نسمة (بما في ذلك الأجانب رجالاً ونساءً).

وقد أدت الزيادة السكانية إلى ارتفاع تدريجي في أعداد مقاعد مجلس النواب. إذ أصبح هذا المجلس منذ عام 1962 يضم 200 عضواً؛ واليوم يمثل كل عضو من أعضاء هذا المجلس حوالي أربعين ألف نسمة.

يحصل كل كانتون بالنسبة لعدد سكانه على حصة من المقاعد في مجلس النواب. فكانتون زيورخ، باعتباره الكانتون الأكبر من حيث الكثافة السكانية، كان يحصل حتى الآن على 35 مقعداً، ومن المقرر حصوله اعتباراً من انتخابات عام 2023 على 36 مقعداً. إذ أنه من المعتاد أن يزيد أو يقل عدد المقاعد المخصصة لأحد الكانتونات، بحسب تطوره الديموغرافي.

صحيح أن الكانتونات الصغيرة تحصل على مقعد واحد. إلا أن هناك مبدأ يقضي بأحقية كل كانتون في مقعد واحد على الأقل، حتى وإن كان ـ مثل كانتون آبنزل رودس الداخلية ـ يضم أقل من أربعين ألف نسمة.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ، الذي هو مجلس الكانتونات، تقريباً في جميع الكانتونات بـ نظام الأغلبيةرابط خارجي . فقط كانتونا نوشاتيل وجورا هما اللذان يطبقان الاقتراع النسبي. بينما يتم انتخاب مجلس النواب منذ عام 1919 وفقاً للنظام النسبي. أما الدوائر الانتخابية فهي الكانتونات.

ولهذا الجمع بين نظامي الأغلبية والنظام النسبي بالغ الأثر على قوة الأحزاب داخل البرلمان. حيث يتحدد التمثيل داخل مجلس الشيوخ من خلال النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها كل حزب. وهذه النسبة المئوية عادةً ما تكون هي الحاسمة في تحليل نتائج الانتخابات، والتي يُعتمد عليها في حساب الفوز والخسارة لكل معسكر سياسي.

هذا بينما لا يأتي نظام الأغلبية المطبق في انتخابات مجلس الشيوخ بالضرورة في صالح الحزب الأقوى من حيث عدد ناخبيه على المستوى الوطني. إذ تكون عوامل أخرى هي المرجِحة، ومن بينها: مدى ترسخ حزب ما في ذلك الكانتون، وكذلك قدرته على تشكيل تحالفات تُجمع على تمثيل مرشح بعينه، بمعنى آخر قدرة ذلك المرشح أو تلك المرشحة على إحداث توافق.

إذن، فليس من قبيل الصدفة، أن تظل الهيمنة في مجلس الشيوخ كما كانت سابقاً للحزبين التاريخيين، اللذين حصلا في الانتخابات الأخيرة مجتمعين على ما يربو قليلاً عن 26% من مجموع الأصوات. حيث يمثل تحالف الوسط والحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP) حالياً 26 عضواً وعضوة من إجمالي 46 في مجلس الشيوخ (بحسب الوضع في ديسمبر 2022: 14 عن تحالف الوسط، و12 عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (FDP). على الجانب الآخر، فإن أقوى الأحزاب في سويسرا، وهو حزب الشعب السويسري (UDC) والذي حصل على نسبة 25،6% في انتخابات مجلس النواب، لا يُمَثل في مجلس الشيوخ سوى بستة مقاعد فقط.

بالمقارنة ببعض الدول الأخرى، على سبيل المثال، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكن للرئيس أن يعترض على بعض قرارات البرلمان، فإن البرلمان السويسري يتمتع بالسيادة. وهذا يعني: أن قراراته لا يمكن الطعن فيها من قِبل الحكومة. كما أنه لا يمكن للمحكمة الفدرالية، وهي أعلى جهة قضائية في سويسرا، أن تشكك في دستوريته.

غير أنه لا يوجد في سويسرا تصويت بسحب الثقة من ممثلي الحكومة رجالاً ونساءً. فالبرلمان الفدرالي لا يستطيع إقالة الحكومة أو تنحية أحد الوزراء أثناء فترة توليه المنصب. لكن يظل هناك استثناءً ممكناً وهو في حالة إصابة أحد أعضاء الحكومة بمرض يحول دون قيامه بمهامه.

أما الفرصة الوحيدة التي يعبر البرلمان من خلالها عن عدم رضاه عن أداء أحد أعضاء السلطة التنفيذية فتكمن في انتخابات الحكومة الفدرالية، والتي تجرى كل أربعة أعوام، وذلك في شهر ديسمبر بُعيد الانتخابات البرلمانية. ولكن بسبب التوافق الذي يميز النظام السياسي لسويسرا، فإن مثل هذه الصور من "تنحية" الوزراء الفدراليين المتولين للسلطة يعتبر أمراً نادراً للغاية. فمنذ عام 1848 لم يحدث سوى أربع مرات أن أحجم البرلمان عن إعادة انتخاب وزراء أو وزيرات في الحكومة الفدرالية ممن رشحوا أنفسهم ليعاد انتخابهم. وقد كان آخرهم الوزير كريستوف بلوخر عن حزب الشعب، وذلك في عام 2007.

إضافة لذلك، فلا يوجد في سويسرا هذا التناقض المتعارف عليه في الكثير من الأنظمة الديمقراطية بين الأغلبية الحكومية وبين المعارضة. ففي معظم الملفات يجب أن يحاول كل من الحكومة والبرلمان إيجاد حل وسط، تقبل به الأغلبية. وهذه الأغلبية قد تتنوع، ذلك لأنه لا يوجد اتفاق ائتلافي بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة. لهذا السبب فإن أعضاء السلطة التشريعية من الأحزاب الحاكمة ليسوا ملزمين بتأييد القرارات التي تتخذها الحكومة الفدرالية.

وكل هذا يعني أن سويسرا لا تعرف الأزمات الحكومية ولا الانتخابات المبكرة. ففي الوقت الراهن تجري الدورة التشريعية رقم 51 (2019-2023) منذ تأسيس سويسرا الحديثة كدولة فدرالية عام 1848.

علاوة على ما سبق، فإذا ما أقر البرلمان السويسري قانون ما، فإن هذا القرار يمكن الطعن عليه عن طريق استفتاء اختياري. وإذا ما تم لهذا الغرض جمع خمسين ألف توقيع خلال مئة يوم بعد نشر أحد القوانين رسمياً، حينها يتوجب أن يُطرح القانون أو القرار الحكومي على الناخبين لاتخاذ قرار شعبي حياله.

منذ تأسيس الدولة الفدرالية عام 1848 وحتى اعتماد نظام الاقتراع النسبي عام 1917 هيمن الحزب الليبرالي االديمقراطي (المعروف اختصاراً منذ 2009 بـ "FDP" البرلمان الفدرالي، بينما كان الحزب الديمقراطي المسيحي (الذي سُمي لاحقاً حزب "الوسط" يشكل وحده القوة المعارضة.

في هذا السياق، شكل اعتماد حق الاقتراع النسبي في انتخابات مجلس النواب عام 1919 نقطة تحول في النظام البرلماني السويسري، حيث أتاح للأحزاب السياسية الصغيرة آنذاك الفرصة لأول مرة للمشاركة الحقيقية في السياسة الوطنية. ففي تلك الآونة، تمكن الحزب الاشتراكي (SP) على سبيل المثال من رفع تمثيله في مجلس النواب من 22 إلى 41 مقعداً. وفي نفس تلك الانتخابات حقق حزب الفلاحين والحرفيين والمواطنين (BGB) نجاحاً كبيراً. وتحوّلت هذه التشكيلة الحزبية التي في عام 1971 إلى حزب الشعب (UDC) وتمثل اليوم حزب الأغلبية النسبية في البرلمان السويسري.

ومع أن كل حزب قد شهد بالفعل صعوداً وهبوطاً، إلا أن هناك أربعة أحزاب (الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب الوسط، والحزب الاشتراكي، وحزب الشعب قد رسمت خطوط السياسة السويسرية خلال القرن العشرين بأكمله. لكن منذ مطلع الألفية الجديدة، وما صحبه من وعي متنامٍ بالبيئة، قام حزب الخضر، ومن بعده حزب الخضر الليبراليين بخلط الأوراق من جديد. ففي الانتخابات الفدرالية الأخيرة لعام 2019 استطاع الحزبان اللذان يدعوان إلى المحافظة على البيئة، خُمس مقاعد البرلمان الفدرالي.

كثيراً ما يتعجب هؤلاء الذين ليس لديهم علاقة مباشرة بالكنفدرالية حينما يسمعون مصطلح "ميليشيا". ذلك لأنه يستدعي ذهنياً فكرة الحرب. بالفعل، يعود هذا المصطلح في أصله للسياق الحربي (من المفردة اللاتينية: militia). إلا أنه وفقاً لـ القاموس التاريخي لسويسرارابط خارجي ، فإن "مصطلح نظام الميليشيات يطلق على مبدأ تنظيمي منتشر في الحياة العامة السويسرية، وهو يقوم على مفهوم جمهوري، يتولى بمقتضاه كل مواطن - لديه القدرة على ذلك ـ مهمة عامة كعمل إضافي أو تطوعي."

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