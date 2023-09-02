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لو كانت عندي كُلية إضافية..

9/2/2023 7:09:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬الأنباء‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شاباً‭ ‬عربياً‭ ‬غلباناً‭ ‬مزودا‭ ‬بثلاث‭ ‬كليات‭ (‬كلاوي‭) ‬تعمل‭ ‬جميعاً‭ ‬بكفاءة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬منفصل‭. ‬اللهم‭ ‬لا‭ ‬حسد،‭ ‬اللهم‭ ‬زد‭ ‬وبارك،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬رفض‭ ‬أن‭ ‬يبيع‭ ‬كلية‭ ‬لأحد‭ ‬الأثرياء‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬أبدى‭ ‬استعداده‭ ‬لدفع‭ ‬الملايين‭! ‬عندما‭ ‬قرأت‭ ‬ذلك‭ ‬قلت‭ ‬بصوت‭ ‬عالٍ‭ ‬‮«‬يدّي‭ ‬الحلَق‭ ‬للي‭ ‬ما‭ ‬لوش‭ ‬ودان‮»‬‭. ‬يا‭ ‬بني‭ ‬أين‭ ‬التضامن‭ ‬العربي؟‭ ‬والظفر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يطلع‭ ‬من‭ ‬اللحم؟‭ ‬ثم‭ ‬ان‭ ‬المسألة‭ ‬فيها‭ ‬ملايين،‭ ‬والملايين‭ ‬‮«‬ملايين‮»‬‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬بالدولار‭ ‬الإثيوبي‭ ‬أو‭ ‬الأمريكي‭!‬

جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬عادة‭ ‬مزود‭ ‬بكليتين،‭ (‬نقطة‭ ‬نظام،‭ ‬عضو‭ ‬الجسم‭ ‬الذي‭ ‬أتحدث‭ ‬عنه‭ ‬هنا‭ ‬‮«‬الكُلية‮»‬‭ ‬بضم‭ ‬الكاف،‭ ‬وليس‭ ‬كسرها‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬كثيرون،‭ ‬وصيغة‭ ‬الجمع‭ ‬منها‭ ‬‮«‬كُلى‮»‬‭ ‬بضم‭ ‬الكاف‭ ‬أيضا،‭ ‬ولكنني‭ ‬وغيري‭ ‬نقول‭ ‬في‭ ‬الكلام‭ ‬العام‭ ‬‮«‬كلاوي‮»‬‭) ‬المهم‭: ‬يقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬الإنسان‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يعيش‭ ‬بنصف‭ ‬كلية،‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬استئصال‭ ‬كلية‭ ‬كاملة‭ ‬ونصف‭ ‬الأخرى،‭ ‬فماذا‭ ‬دهى‭ ‬صاحبنا؟‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬لدي‭ ‬ثلاث‭ ‬كليات‭ ‬لما‭ ‬ترددت‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬دكان‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬اوكسفورد‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬وعرض‭ ‬الكلية‭ ‬الزائدة‭ ‬للبيع‭ ‬بالتقسيط‭ ‬المريح‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬الدكان‭ ‬فور‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬زبون،‭ ‬وكنت‭ ‬بذلك‭ ‬سأرفع‭ ‬رأس‭ ‬الأمة‭ ‬العربيقية‭ (‬العربية‭-‬الإفريقية‭) ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬السوقية،‭ ‬وتسمية‭ ‬المحل‭ ‬‮«‬جيه‭ ‬أي‭ ‬كيه‭ ‬ JAK ‭= ‬جافر‭ ‬أباس‭ ‬كلاوي‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الوارد‭ ‬أن‭ ‬أمانع‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬الكلية‭ ‬الإضافية‭ ‬مجزأة،‭ ‬يعني‭ ‬نصفها‭ ‬لزبون،‭ ‬وربعها‭ ‬لآخر،‭ ‬والربع‭ ‬الثاني‭ ‬هدية‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتجري‭ ‬عليه‭ ‬تجارب‭ ‬نووية‭ ‬للتدليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬المغشوش‭ ‬الذي‭ ‬تبيعه‭ ‬حكومات‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬لمواطنيها‭ ‬يحصّن‭ ‬الكلية‭ ‬‮«‬بالحصاوي‮»‬‭ ‬بحيث‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬الميكروبات‭ ‬والفيروسات‭ ‬والإشعاعات‭ ‬اختراقها‭.‬

وبصراحة‭ ‬أكثر‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أمانع‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬إحدى‭ ‬كليتي‭ ‬إذا‭ ‬وجدت‭ ‬زبوناً‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬والعقل‭ ‬القليل‭. ‬وبتفصيل‭ ‬أكثر‭ ‬أقول،‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬كلية‭ ‬واحدة‭ ‬تكفي‭ ‬فلا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بضعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬الأخرى،‭ ‬ووصفت‭ ‬من‭ ‬يشتري‭ ‬مني‭ ‬كلية‭ ‬بقلة‭ ‬العقل،‭ ‬لأن‭ ‬فتح‭ ‬بطني‭ ‬للتنقيب‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الكلية‭ ‬المطمورة‭ ‬تحت‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬الحصى‭ ‬والكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬سيكلف‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭.‬

داعبت‭ ‬مرة‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائي‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬وطلبت‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬من‭ ‬يشتري‭ ‬عيني‭ ‬اليسرى‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬زرع‭ ‬قرنية‭ (‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬حال‭ ‬اليمنى‭ ‬ميؤوس‭ ‬منه‭) ‬فردّ‭ ‬علي‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬مجرد‭ ‬قدرة‭ ‬عيني‭ ‬على‭ ‬الإبصار‭ ‬يعتبر‭ ‬معجزة‭ ‬طبية‭ ‬إلهية،‭ ‬أصابني‭ ‬قوله‭ ‬هذا‭ ‬بغُصَّة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنني‭ ‬ذهبت‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬بنك‭ ‬دم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬للتبرع‭ ‬بالدم‭ ‬العربي‭ ‬الزكي‭ ‬الطاهر،‭ ‬فسألوني‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬التي‭ ‬أصبت‭ ‬بها‭ ‬فقلت‭ ‬عرضاً‭ ‬إنني‭ ‬أصبت‭ ‬بالملاريا‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬مرة‭ ‬‮«‬فقط‭ ‬لا‭ ‬غير‮»‬‭ ‬فانفضوا‭ ‬من‭ ‬حولي‭ ‬وكأنني‭ ‬مصاب‭ ‬بالجرب،‭ ‬وتألمت‭ ‬لذلك،‭ ‬فأنا‭ ‬لم‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬التبرع‭ ‬بدمي‭ ‬المغشوش‭ ‬لاعتبارات‭ ‬إنسانية،‭ ‬بل‭ ‬لأنني‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬عقدة‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬رصيد‭ ‬بنكي‮»‬،‭ ‬يعني‭ ‬أحلم‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬لدي‭ ‬رصيد‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للسحب‭ ‬العشوائي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البنوك،‭ ‬وأن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬إقراض‭ ‬أصدقائي‭ ‬المشمولين‭ ‬بآية‭ ‬الزكاة‭ (‬وبعضهم‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬الإذاعات‭ ‬والتلفزيونات‭. ‬تسمع‭ ‬أصواتهم‭ ‬تلعلع‭ ‬فتحسبهم‭ ‬أبناء‭ ‬عمومة‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال،‭ ‬بينما‭ ‬جيوبهم‭ ‬كفؤاد‭ ‬أم‭ ‬موسى‭!!) ‬وبالطبع‭ ‬فإن‭ ‬دمي‭ ‬المتبرع‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬سيوزع‭ ‬كقروض‭ ‬وهبات‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬البريطانيين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيرضي‭ ‬غروري‭ ‬ورغبات‭ ‬الاستعلاء‭ ‬الكامنة‭ ‬في‭ ‬تلافيف‭ ‬عقلي‭ ‬الباطن‭ ‬والظاهر‭.‬

وبما‭ ‬أن‭ ‬الطب‭ ‬الحديث‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬‮«‬موقفاً‮»‬‭ ‬ضدي‭ ‬يمنعني‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬التي‭ ‬زودني‭ ‬بها‭ ‬الخالق‭ ‬الوهاب،‭ ‬فإنني‭ ‬لا‭ ‬أملك‭ ‬سوى‭ ‬التطوع‭ ‬بنصح‭ ‬أبناء‭ ‬العروبة‭ ‬بعدم‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬الفوائض‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬أجسامهم،‭ ‬فليس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬واحدة‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬نصف‭ ‬مخ‭ ‬يكفي‭ ‬لأن‭ ‬كمال‭ ‬العقل‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التهلكة‭!!‬

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