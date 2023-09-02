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شكرا لرجل العدل

9/2/2023 7:09:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬قرارا‭ ‬رقم‭ ‬11‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بشأن‭ ‬مراعاة‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المهام‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬بالمجلس‭ ‬وفي‭ ‬التمثيل‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭ ‬له،‭ ‬وفي‭ ‬الترشيح‭ ‬للتدريب‭ ‬والابتعاث،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬القاضيات‭ ‬والموظفات‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬ووفقا‭ ‬لطبيعة‭ ‬وتخصص‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الترشيح‭ ‬لها‭.‬

شكرا‭ ‬لرجل‭ ‬العدل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المرأة‭ ‬بالعدل،‭ ‬وعلى‭ ‬منحها‭ ‬الفرصة‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودها‭ ‬وقدراتها‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الرجل،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬23‭ ‬امرأة‭ ‬عاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العدلي‭ ‬والقضائي،‭ ‬وعلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬يحذوا‭ ‬حذوه‭.‬

إن‭ ‬الأرقام‭ ‬تعكس‭ ‬حضورا‭ ‬رائدا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬القانوني‭ ‬والعدلي،‭ ‬فالمعروف‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬أول‭ ‬قاضية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تشغل‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

كما‭ ‬شغلت‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬منصب‭ ‬قاضية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬المدنية‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬قضاة‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬عبر‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭.‬

نعم،‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أصبحت‭ ‬شريكا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬العدلية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكافة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬إنجازاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬اسهامات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العمل‭ ‬القضائي‭ ‬والعدلي‭ ‬والقانوني‭.‬

لقد‭ ‬قدمت‭ ‬البحرين‭ ‬نموذجا‭ ‬رياديا‭ ‬وحضاريا‭ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬العدلي‭ ‬والقضائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬وجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،‭ ‬حيث‭ ‬تبوأت‭ ‬منصة‭ ‬القضاء،‭ ‬وتعزز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة،‭ ‬وتميزت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحقل،‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬مثلا‭ ‬للمثابرة‭ ‬والتفوق‭ ‬والنجاح‭.‬

ولأن‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬يمثلن‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬العالم،‭ ‬تبقى‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬هي‭ ‬العدل‭ ‬بعينه‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مجتمع‭!!‬

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