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الإعلام البحريني.. ودلالات الزيارة الكريمة

9/2/2023 7:09:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حملت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لوزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬دلالات‭ ‬كثيرة،‭ ‬ورسائل‭ ‬وطنية‭ ‬عديدة،‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬وتحليل‭ ‬بعضها،‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أكدت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬وتطوره‭ ‬وتقدمه،‭ ‬وأهمية‭ ‬دوره‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وإبراز‭ ‬المنجزات‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬أن‭ ‬بناء‭ ‬وتشييد‭ ‬المشاريع‭ ‬الإعلامية‭ ‬المتطورة‭ ‬له‭ ‬أولوية‭ ‬قصوى‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬وبرامجها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬وتخطيطها،‭ ‬وأن‭ ‬المشاريع‭ ‬الإعلامية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭. ‬

كذلك‭ ‬فإن‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬أبرزت‭ ‬التطور‭ ‬الرائد،‭ ‬العام‭ ‬والنوعي،‭ ‬التاريخي‭ ‬العريق،‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات،‭ ‬فنحن‭ ‬نعتز‭ ‬ونفتخر‭ ‬بأننا‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬أنشأت‭ ‬المدارس‭ ‬والتعليم‭ ‬النظامي،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والصحة‭ ‬والبلدية،‭ ‬والقضاء‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬فاقت‭ ‬100‭ ‬عام،‭ ‬والصحافة‭ ‬والإذاعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬عاما،‭ ‬وأننا‭ ‬أصحاب‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الأول‭ ‬خليجيا‭ ‬منذ‭ ‬50‭ ‬عاما‭.. ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭.. ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أننا‭ ‬دولة‭ ‬ذات‭ ‬ريادة‭ ‬وقواعد‭ ‬راسخة،‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المتطور‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

إن‭ ‬تدشين‭ ‬الاستوديوهات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحديثة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬فقط‭ ‬تدشين‭ ‬مبان‭ ‬جديدة،‭ ‬وإدخال‭ ‬تقنيات‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة،‭ ‬ولكنها‭ ‬تحسب‭ ‬ضمن‭ ‬التطور‭ ‬العام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬والنوعي،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والأدوات‭ ‬الحديثة،‭ ‬المشجعة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الإعلام‭ ‬المتطور‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬للاستثمار‭ ‬الناجح‭.. ‬وتلك‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الدلالات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬مكان‭ ‬وزمان‭ ‬التصريح‭ ‬الذي‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لمستمعي‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬96‭.‬5‭ ‬إف‭ ‬إم،‭ ‬وخص‭ ‬فيه‭ ‬جيل‭ ‬الشباب،‭ ‬يعد‭ ‬اختيارا‭ ‬ذكيا‭ ‬وحصيفا‭ ‬ومقصودا،‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الإعلام‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬حديثة‭ ‬وخاصة،‭ ‬تبرز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬التحفيز‭ ‬والتشجيع،‭ ‬ورسائل‭ ‬التقدير‭ ‬والدعم،‭ ‬للعمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬والتميز‭ ‬والإبداع‭.‬

وكانت‭ ‬لفتة‭ ‬كريمة‭ ‬ورفيعة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الرواد‭ ‬الإعلاميين‭ ‬شخصيا‭ ‬والإشارة‭ ‬إليهم‭ ‬بالاسم،‭ ‬تأكيدا‭ ‬للتكريم‭ ‬والوفاء‭ ‬الجميل‭ ‬لصنّاع‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬وترسيخا‭ ‬لأهمية‭ ‬تواصل‭ ‬الأجيال،‭ ‬ونقل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي،‭ ‬مع‭ ‬الإشادة‭ ‬بدور‭ ‬الشباب‭ ‬الإعلامي‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإعلامية‭.‬

ومن‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة،‭ ‬كما‭ ‬جسدت‭ ‬تقدير‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬فقد‭ ‬انتقل‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬حينما‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬ببعث‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬وتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وتلك‭ ‬رسالة‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬الإدارية‭ ‬الناجحة،‭ ‬التي‭ ‬عكستها‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭.‬

إن‭ ‬استمرار‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التنافسية‭ ‬الإعلامية‭ ‬العامة،‭ ‬يحمل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬كبرى،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬نوعية،‭ ‬وانطلاقة‭ ‬جديدة،‭ ‬تقابل‭ ‬التطور‭ ‬التقني‭ ‬الحاصل،‭ ‬وضرورة‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬حرفية‭ ‬ومهنية،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية،‭ ‬ذات‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬في‭ ‬التلفزيون‭ ‬والإذاعة‭ ‬وكافة‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭.‬

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