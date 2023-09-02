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تضاعف أعداد المرضى الذين يموتون أثناء انتظار العلاج في بريطانيا

9/2/2023 7:09:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬التلغراف‭ ‬البريطانية‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬مرضى‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬البريطانية‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‭ ‬أثناء‭ ‬انتظار‭ ‬العلاج‭ ‬تضاعف‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬وفقًا‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭. ‬وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬توفوا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلقي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬البريطانيين
قولهم‭ ‬إن‭ ‬الوباء‭ ‬وإضرابات‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬جعلت‭ ‬معالجة‭ ‬الأعمال‭ ‬المتراكمة‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬ماثيو‭ ‬تايلور،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬‮«‬تذكير‭ ‬صارخ‭ ‬بالتداعيات‭ ‬المحتملة‭ ‬للانتظار‭ ‬الطويل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬تايلور‭ ‬إلى‭ ‬أن
نقص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تركها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والأسرة‭ ‬والمعدات‭ ‬الحيوية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬المتهالكة‭ ‬التي‭ ‬بحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬الإصلاح‭ ‬والاستثمار‭. ‬وعزت‭ ‬الصحيفة‭ ‬تفاقم‭ ‬المشكلة‭ ‬إلى‭ ‬الاضرابات‭ ‬المتكررة‭ ‬للأطباء،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬استعداد‭ ‬الاستشاريين‭ ‬للإضراب‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬أكتوبر‭. ‬وحث‭ ‬التقرير‭ ‬النقابات‭ ‬الصحية‭ ‬والحكومة‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لإضرابات‭ ‬الأطباء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬المبتدئين،‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬موعد‭.‬

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