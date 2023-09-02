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تهافت علمي على تمويل سعودي «سخي» لأبحاث الشيخوخة

9/2/2023 7:09:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سلطت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مبالغ‭ ‬ضخمة‭ ‬لأبحاث‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬المملكة‭ ‬الأمير،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬اعتمد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬وذكرت‭ ‬الصحيفة،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭
‬أن‭ ‬الأبحاث‭ ‬الممولة‭ ‬سعوديا‭ ‬موكلة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬هيفوليوشن‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬علاجات‭ ‬جديدة‭ ‬للشيخوخة،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬العالمي‭ ‬المتاح‭ ‬للأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببيولوجيا‭ ‬طول‭ ‬العمر،‭ ‬والذي‭ ‬يموله‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬الأمريكي‭ ‬للشيخوخة‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬زيادة‭ ‬هائلة‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬الذي‭ ‬تتضاءل‭ ‬ميزانياته‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأبحاث‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمراض‭ ‬مثل‭ ‬السرطان،‭ ‬يثير‭ ‬ضجة‭ ‬بين‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬يدرسون‭ ‬الشيخوخة،‭ ‬ومنهم‭ ‬ستيفن‭ ‬أوستاد،‭ ‬الباحث‭ ‬بجامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬في‭ ‬برمنجهام‭ ‬والمدير‭ ‬العلمي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأبحاث‭ ‬الشيخوخة‭. ‬وقال‭ ‬أوستاد‭: ‬‮«‬العاملون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬يحبسون‭ ‬أنفاسهم‭ ‬ليروا‭ ‬كيف‭ ‬سيتم‭ ‬إنفاق‭ ‬الأموال‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأبحاث‭ ‬الشيخوخة‭ (‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭) ‬تلقى‭ ‬تمويلًا‭ ‬بقيمة‭ ‬7‭.‬76‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬هيفوليوشن‭. ‬يقول‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬محمود‭ ‬خان،‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المنح‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬بها‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬يحاول‭ ‬العلماء‭ ‬تطوير‭ ‬علاجات‭ ‬تبطئ‭ ‬أو‭ ‬تمنع‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تعكس‭ ‬عملية‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لدى‭ ‬البشر‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬مارتن‭ ‬بورش‭ ‬جنسن،‭ ‬كبير‭ ‬المسؤولين‭ ‬العلميين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬جورديان‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الحيوية،‭ ‬ومقرها‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬نورن،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬أمريكية‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬لها‭ ‬برنامج‭ ‬منح‭ ‬ساهمت‭ ‬فيه‭ ‬شركة‭ ‬هيفوليوشن‭ ‬بمبلغ‭ ‬7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يخلق‭ ‬وضعًا‭ ‬تمويليًا‭ ‬أكثر‭ ‬مثالية‭.‬

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