Sunday, 03 September 2023 02:57 GMT

إقبال خليجي على عقار لإنقاص الوزن وأبحاث أوروبية حول مخاطره

9/2/2023 7:09:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سلطت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬اتجاه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أوزيمبيك‭
‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬المماثلة‭ ‬لإنقاص‭ ‬الوزن،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭ ‬يجريها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حول‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬تسببه‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الانتحار‭. ‬وذكرت‭ ‬الصحيفة،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬شعبية‭ ‬الدواء‭ ‬الشهير‭ ‬تتزايد‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جداً،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬معدلات‭ ‬السمنة‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بسبب‭ ‬الانتشار‭ ‬المتزايد‭ ‬للأغذية‭ ‬المصنعة،‭ ‬وكثرة‭ ‬استخدام‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬التنقل‭. ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬غير‭ ‬‮«‬أوزيمبيك‮»‬‭ ‬قواعد‭ ‬اللعبة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن،‭ ‬إذ‭ ‬جرى‭ ‬تطويره‭ ‬ليتم‭ ‬حقنه‭ ‬باستخدام‭ ‬إبرة‭ ‬القلم،‭ ‬كعلاج‭ ‬لمرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬2،‭ ‬ولكن‭ ‬يتم‭ ‬وصفه‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬وفقدان‭ ‬الوزن‭ ‬دون‭ ‬جراحة‭. ‬واستشهد‭ ‬التقرير‭ ‬بتجربة‭ ‬مقدمة‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬السعودية،‭ ‬لبنى‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬لمتابعيها‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬سناب‭ ‬شات،‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬150‭ ‬ألفاً،‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬سألني‭ ‬الكثير‭ ‬منكم‭: ‬لبنى،‭ ‬تحدثي‭ ‬عن‭ ‬تجربتك‭ ‬مع‭ ‬أوزيمبيك‭ (..) ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬كنت‭ ‬أتناول‭ ‬0‭.‬25‭ ‬مليجرام،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬يذكر‭ ‬عليّ،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬جرعتها‭ ‬إلى‭ ‬0‭.‬5‭ ‬مليجرام،‭ ‬بدأت‭ ‬ألاحظ‭ ‬النتائج،‭ ‬ثم‭ ‬انقطع‭ ‬الدواء‭ ‬عن‭ ‬السوق‭ ‬فجأة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬جرعة‭ ‬بمقدار‭ ‬1‭ ‬مليجرام‭ ‬فقط‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬الجرعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتاحة،‭ ‬لكنها‭ ‬بدأت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬والإمساك‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث