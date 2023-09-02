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توقيف «يوتيوبر» أمريكية عُرفت بنصائحها التربوية بتهمة إساءة معاملة أطفالها

9/2/2023 7:09:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وُضعت‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭ ‬الأمريكية‭ ‬عُرفت‭ ‬بنصائحها‭ ‬التربوية‭ ‬للأهالي‭ ‬عبر‭ ‬قناتها‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬رهن‭ ‬التوقيف‭ ‬بتهمة‭ ‬إساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الأطفال،‭ ‬إثر‭ ‬هروب‭ ‬ابنها‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬هزيلاً‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع،‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الطعام،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭.‬

وقد‭ ‬قُبض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روبي‭ ‬فرانك‭ ‬وشريكتها‭ ‬التجارية‭ ‬ومعاونتها‭ ‬جودي‭ ‬هيلدبراندت،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إيفينز،‭ ‬وهي‭ ‬مدينة‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ولاية‭ ‬يوتا‭. ‬

وكانت‭ ‬فرانك‭ ‬تدير‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬8‭ ‬باسنجرز‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬يوتيوب،‭ ‬حيث‭ ‬تشاركت‭ ‬مع‭ ‬زوجها‭ ‬كيفن‭ ‬تجاربهما‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬أطفالهما‭ ‬الستة،‭ ‬وأعطيا‭ ‬دروساً‭ ‬تربوية‭ ‬اتسمت‭ ‬بصرامة‭ ‬كبيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬مشاهدين‭ ‬كثيرين‭ ‬اشتكوا‭ ‬منها‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬إيفينز‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬اتصل‭ ‬هاتفياً‭ ‬الأربعاء‭ ‬ليبلغ‭ ‬أن‭ ‬حدثاً‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬هزيل‭ ‬ويعاني‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‮»‬،‭ ‬قفز‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬منزله‭ ‬وجاء‭ ‬يتوسل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬الفتى‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬شريط‭ ‬لاصق‭ ‬حول‭ ‬أطرافه‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬شرطي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصبي،‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يبلغ‭ ‬12‭ ‬عاماً،‭ ‬كان‭ ‬مصاباً‭ ‬بجروح‭ ‬عميقة‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬تقييده‭ ‬بحبل‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جورج‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬المحلية‭.‬

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الصبي‭ ‬وطفلاً‭ ‬آخر‭ ‬عُثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬مجاور‭ ‬نُقلا‭ ‬بسيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬وعُثر‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬تفتيش‭ ‬لاحقة‭ ‬للمنزل‭ ‬على‭ ‬أدلة‭ ‬‮«‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬العلامات‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الحدث‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬ومسؤولي‭ ‬خدمات‭ ‬الأسرة‭ ‬أخرجوا‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال‭ ‬قاصرين‭ ‬من‭ ‬حضانة‭ ‬والديهم‭. ‬وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جورج‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬المرأتين‭ ‬وُجهت‭ ‬إليهما‭ ‬اتهامات‭ ‬رسمية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬واشنطن‭. ‬وتواجه‭ ‬كلتاهما‭ ‬اتهامات‭ ‬بإساءة‭ ‬معاملة‭ ‬الأطفال‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬تتواجه‭ ‬فيها‭ ‬العائلة‭ ‬مع‭ ‬خدمات‭ ‬الطفل‭ ‬والأسرة‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬استُدعي‭ ‬مسؤولون‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬فرانك‭ ‬بعدما‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬الأبناء‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬إنه‭ ‬أُجبر‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬من‭ ‬القماش‭ ‬كعقاب‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭. ‬وبرر‭ ‬والداه‭ ‬للصحفيين‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬أُخرج‭ ‬من‭ ‬سياقه‭.‬

وأثارت‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬وغيرها‭ ‬انتقادات‭ ‬غاضبة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أخذ‭ ‬أصحابها‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬عائلة‭ ‬فرانك‭ ‬أسلوبها‭ ‬القاسي‭ ‬والمتطرف‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬الأطفال،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬منع‭ ‬الطعام‭ ‬كشكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الحزم‭ ‬التربوي‭. ‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سانت‭ ‬جورج‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فرانك‭ ‬وهيلدبرانت‭ ‬محتجزتان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إمكان‭ ‬دفع‭ ‬كفالة‭ ‬في‭ ‬إصلاحية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هوريكان‭ ‬القريبة‭.‬

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