مهرجان الإسكندرية السينمائي يهدي دورته الـ39 لإلهام شاهين

مهرجان الإسكندرية السينمائي يهدي دورته الـ39 لإلهام شاهين
التاريخ
9/2/2023 7:09:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إهداء دورته التاسعة والثلاثين في شهر أكتوبر للمنتجة والفنانة المصرية إلهام شاهين.
وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في بيان يوم الجمعة: «هذا الاختيار جاء تقديرا للمشوار الفني الكبير للنجمة إلهام شاهين».
ودأب المهرجان في السنوات الماضية على إهداء دوراته إلى كبار الفنانين المصريين منهم نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ويسرا ومحمود حميدة.
وأعلن المهرجان أيضا تكريم الممثلة الفرنسية كارولينسيول في دورته المقبلة التي ستقام في الفترة من الثالث إلى الثامن من أكتوبر.
وتتضمن الأنشطة المدرجة ببرنامج هذا العام ورشة تدريب للمخرج السينمائي علي بدرخان، كما سيحتفي المهرجان بمئوية ميلاد ورحيل عدد من نجوم وصناع السينما.
ويشارك نقاد وسينمائيون في اختيار أفضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية لإصدارها في قائمة بالتزامن من انطلاق المهرجان.
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