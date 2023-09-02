مهرجان الإسكندرية السينمائي يهدي دورته الـ39 لإلهام شاهين

وقال‭ ‬الناقد‭ ‬الأمير‭ ‬أباظة‭ ‬رئيس‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬جاء‭ ‬تقديرا‭ ‬للمشوار‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬للنجمة‭ ‬إلهام‭ ‬شاهين‮»‬‭.‬

ودأب‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬إهداء‭ ‬دوراته‭ ‬إلى‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭ ‬منهم‭ ‬نور‭ ‬الشريف‭ ‬ومحمود‭ ‬ياسين‭ ‬وحسين‭ ‬فهمي‭ ‬ويسرا‭ ‬ومحمود‭ ‬حميدة‭. ‬

وأعلن‭ ‬المهرجان‭ ‬أيضا‭ ‬تكريم‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولينسيول‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتتضمن‭ ‬الأنشطة‭ ‬المدرجة‭ ‬ببرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ورشة‭ ‬تدريب‭ ‬للمخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬علي‭ ‬بدرخان،‭ ‬كما‭ ‬سيحتفي‭ ‬المهرجان‭ ‬بمئوية‭ ‬ميلاد‭ ‬ورحيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬وصناع‭ ‬السينما‭.‬

ويشارك‭ ‬نقاد‭ ‬وسينمائيون‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬فيلم‭ ‬غنائي‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬لإصدارها‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬بالتزامن‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬المهرجان‭. ‬