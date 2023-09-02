أحدث أفلام بولانسكي في مهرجان البندقية رغم الاتهامات بحقه

وعرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬بالاس‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬صُوّر‭ ‬في‭ ‬غشتاد‭ ‬بسويسرا‭ ‬مع‭ ‬ميكي‭ ‬رورك‭ ‬وفاني‭ ‬أردان‭ ‬خارج‭ ‬المنافسة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مخرجه‭ ‬البالغ‭ ‬90‭ ‬عاماً‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬جزيرة‭ ‬الليدو‭ ‬في‭ ‬البندقية‭. ‬لكنّ‭ ‬وجود‭ ‬الفيلم‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬مجموعات‭ ‬نسوية‭. ‬

بولانسكي‭ ‬الذي‭ ‬أخرج‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الناجحة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الطويلة،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬روزميريز‭ ‬بايبي‮»‬‭ ‬و«ذي‭ ‬بيانيست‮»‬،‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بمأمن‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يلاحقه‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬عاماً‭ ‬بعدما‭ ‬أدانه‭ ‬بتهمة‭ ‬إقامة‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬مع‭ ‬فتاة‭ ‬قاصرة‭.‬

وبعدما‭ ‬بات‭ ‬شخصاً‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬هوليوود،‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬السابع‭ ‬تغيراً‭ ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬منذ‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬سيزار‭ ‬السينمائية‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ ‬‮«‬جاكوز‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬رغم‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬جديدة‭ ‬إليه‭ ‬بالاعتداء‭ ‬الجنسي‭.‬

وبات‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬يعتبرونه‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعنف‭ ‬الجنسي،‭ ‬وقد‭ ‬ظلّ‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الأنظار‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المهرجان‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة،‭ ‬دافع‭ ‬مدير‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬ألبرتو‭ ‬باربيرا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والفنان‮»‬‭.‬