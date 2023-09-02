«تيل» ينقذ بايرن ويبقيه شريكا لليفركوزن في الصدارة

وافتتح‭ ‬الياباني‭ ‬كو‭ ‬إيتاكورا‭ ‬التسجيل‭ ‬لمونشنغلادباخ‭ (‬30‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ ‬النتيجة‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ (‬59‭). ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬المباراة‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬سجل‭ ‬تيل،‭ ‬بديل‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا،‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ (‬87‭).‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميتش‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬تيل‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الرقابة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬دفاع‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬يركّز‭ ‬انظاره‭ ‬نحو‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.‬

وتابع‭ ‬تيل‭ ‬الكرة‭ ‬برأسه‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬وسط‭ ‬فرحة‭ ‬جماهير‭ ‬الضيوف،‭ ‬فتساوى‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬5‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بانتظار‭ ‬ايضًا‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الاحد‭.‬

ويُعد‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬مواجهتها‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬بايرن،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الاخير‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضده،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬وهو‭ ‬السقوط‭ ‬الاكبر‭ ‬لبايرن‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ورغم‭ ‬تسجيله‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬السابقتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لم‭ ‬يصنع‭ ‬بايرن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬عزل‭ ‬كاين،‭ ‬وافتتح‭ ‬بوروسيا‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬بهدف‭ ‬رأسي‭ ‬لإيتاكورا‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

وجاءه‭ ‬الرد‭ ‬متأخرًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عبر‭ ‬سانيه‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬امامه،‭ ‬فأصاب‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ثمّ‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬ان‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬ومعادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ساقطة‭ ‬من‭ ‬كيميتش‭ ‬هيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬ببراعة‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬وسددها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

ودخل‭ ‬المنقذ‭ ‬تيل‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق،‭ ‬وحافظ‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬النظيف‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دارمشتات‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثًا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭. ‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬باي‭ ‬أرينا،‭ ‬سجّل‭ ‬بونيفاس‭ ‬المنضم‭ ‬الى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬هدفيه‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬21‭ ‬و61‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إيسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ (‬49‭) ‬ويوناس‭ ‬هوفمان‭ (‬67‭) ‬والتشيكي‭ ‬آدم‭ ‬هلوزيك‭ (‬83‭) ‬الاهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخرى،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬السويدي‭ ‬أوسكار‭ ‬فيلهلمسون‭ ‬هدف‭ ‬الضيوف‭ ‬الوحيد‭ (‬55‭).‬

وعزّز‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬رصيده‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬دارمشتات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والأخير،‭ ‬وافتتح‭ ‬بونيفاس‭ ‬التسجيل‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬بعدما‭ ‬اخترق‭ ‬دفاع‭ ‬منافسه‭ ‬وأسقط‭ ‬الكرة‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬دارمشتات‭ (‬21‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬بالاسيوس‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬49‭).‬

وحسم‭ ‬أصحاب‭ ‬الارض‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ست‭ ‬دقائق،‭ ‬الاول‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬بونيفاس‭ ‬مجددًا‭ (‬61‭) ‬والثاني‭ ‬عبر‭ ‬جناح‭ ‬منتخب‭ ‬المانيا‭ ‬هوفمان‭ (‬67‭)‬وهو‭ ‬الاول‭ ‬لناديه‭ ‬الجديد‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬الصيف‭.‬

وختم‭ ‬هلوزيك‭ ‬مهرجان‭ ‬الاهداف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬مؤكدا‭ ‬الانطلاقة‭ ‬القوية‭ ‬لليفركوزن‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2022‭. ‬

وعوّض‭ ‬شتوتغارت‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وأكرم‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬كريس‭ ‬فوريخ‭ (‬8‭ ‬و62‭) ‬والغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ (‬17‭ ‬و19‭) ‬والفرنسي‭ ‬أنزو‭ ‬ميلوت‭ (‬75‭) ‬وليوناردو‭ ‬بيتنكورت‭ (‬82‭).‬

وتخطى‭ ‬فيردير‭ ‬بريمن‭ ‬رحيل‭ ‬مهاجمه‭ ‬النجم‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬وحقّق‭ ‬فوزًا‭ ‬قاسيًا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬4‭-‬صفر‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬مارفين‭ ‬دوكش‭ (‬3‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والدنماركي‭ ‬ينز‭ ‬ستايدج‭ (‬53‭) ‬وجاستن‭ ‬نجينماه‭ (‬83‭).‬

وقلب‭ ‬هوفنهايم‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬بروكس‭ (‬45+2‭) ‬وماكسيميليان‭ ‬باير‭ (‬60‭) ‬والدنماركي‭ ‬روبرت‭ ‬سكوف‭ (‬74‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬تياغو‭ ‬توماس‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لفولفسبورغ‭ (‬36‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬بافاريا،‭ ‬تقدم‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬وسجل‭ ‬الكرواتي‭ ‬ديون‭ ‬بيليو‭ (‬35‭) ‬والبوسني‭ ‬إرمدين‭ ‬ديميروفيتش‭ (‬62‭) ‬هدفي‭ ‬أوغسبورغ،‭ ‬والياباني‭ ‬تاكوما‭ ‬أسانو‭ (‬45+3‭ ‬و64‭) ‬هدفي‭ ‬بوخوم‭.‬