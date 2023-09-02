«تيل» ينقذ بايرن ويبقيه شريكا لليفركوزن في الصدارة

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنقذ الشاب الفرنسي ماتياس تيل بايرن ميونيخ حامل اللقب من تعثر اول في الدوري الالماني لكرة القدم هذا الموسم، وقاده الى فوز صعب على حساب بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 يوم أمس في المرحلة الثالثة، والبقاء في الصدارة الى جانب باير ليفركوزن.
وافتتح الياباني كو إيتاكورا التسجيل لمونشنغلادباخ (30) قبل ان يعادل لوروا سانيه النتيجة للنادي البافاري (59). وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة سجل تيل، بديل ليون غوريتسكا، هدف الفوز والنقاط الثلاث (87).
وجاء هدف الفوز بعد ركلة ركنية نفذها يوزوا كيميتش حيث وصلت الكرة الى تيل الخالي من الرقابة، فيما كان دفاع مونشنغلادباخ يركّز انظاره نحو مهاجم بايرن الجديد الدولي الانكليزي هاري كاين.
وتابع تيل الكرة برأسه مباشرة داخل المرمى وسط فرحة جماهير الضيوف، فتساوى بايرن من جديد مع ليفركوزن الفائز على دارمشتات 5-1، في صدارة الترتيب، بانتظار ايضًا نتيجة مباراة أونيون برلين ولايبزيغ الاحد.
ويُعد مونشنغلادباخ من الفرق غير المرغوب مواجهتها كثيرًا من بايرن، حيث فاز الاخير مرة واحدة في آخر سبع مباريات ضده، من بينها خسارة قاسية بخماسية نظيفة كأس ألمانيا عام 2001، وهو السقوط الاكبر لبايرن منذ سبعينيات القرن الماضي.
ورغم تسجيله سبعة اهداف في مباراتيه السابقتين في الدوري، لم يصنع بايرن الكثير من الفرص، حيث تمكن اصحاب الارض من عزل كاين، وافتتح بوروسيا التسجيل بعد 30 دقيقة بهدف رأسي لإيتاكورا اثر ركلة ركنية.
وجاءه الرد متأخرًا بعض الشيء عبر سانيه الذي تمكن من الاستفادة من المساحات امامه، فأصاب القائم بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ثمّ ما لبث ان تمكن من هزّ الشباك ومعادلة النتيجة بعد تمريرة ساقطة من كيميتش هيأها لنفسه ببراعة على صدره وسددها داخل المرمى.
ودخل المنقذ تيل من مقاعد البدلاء في الدقيقة 81 وسجّل هدف الفوز بعد ست دقائق، وحافظ باير ليفركوزن على سجله النظيف بفوزه الكبير على ضيفه دارمشتات الصاعد حديثًا 5-1 بينها ثنائية لمهاجمه النيجيري فيكتور بونيفاس.
على ملعب باي أرينا، سجّل بونيفاس المنضم الى ليفركوزن من أونيون سان-جيلواز البلجيكي هذا الصيف، هدفيه في الدقيقتين 21 و61 قبل أن يضيف الارجنتيني إيسيكيال بالاسيوس (49) ويوناس هوفمان (67) والتشيكي آدم هلوزيك (83) الاهداف الثلاثة الاخرى، فيما سجّل السويدي أوسكار فيلهلمسون هدف الضيوف الوحيد (55).
وعزّز باير ليفركوزن رصيده بتسع نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع بايرن، بعدما حقّق فوزه الثالث من ثلاث مباريات، بينما بقي دارمشتات من دون أي نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، وافتتح بونيفاس التسجيل بطريقة رائعة بعدما اخترق دفاع منافسه وأسقط الكرة فوق حارس دارمشتات (21)، وأضاف بالاسيوس الفائز بكأس العالم مع المنتخب الارجنتيني الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (49).
وحسم أصحاب الارض النتيجة بهدفين في غضون ست دقائق، الاول حمل توقيع بونيفاس مجددًا (61) والثاني عبر جناح منتخب المانيا هوفمان (67)وهو الاول لناديه الجديد منذ انتقاله من مونشنغلادباخ في الصيف.
وختم هلوزيك مهرجان الاهداف في الدقيقة 83 مؤكدا الانطلاقة القوية لليفركوزن تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو الذي استلم مهامه في تشرين الاول/اكتوبر 2022.
وعوّض شتوتغارت خسارته القاسية امام لايبزيغ 1-5 في المرحلة الماضية وأكرم وفادة ضيفه فرايبورغ بخماسية نظيفة، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها على بوخوم في المرحلة الافتتاحية، وسجّل اهداف شتوتغارت كريس فوريخ (8 و62) والغيني سيرهو غيراسي (17 و19) والفرنسي أنزو ميلوت (75) وليوناردو بيتنكورت (82).
وتخطى فيردير بريمن رحيل مهاجمه النجم نيكلاس فولكروغ وحقّق فوزًا قاسيًا على ضيفه ماينتس 4-صفر تناوب على تسجيلها مارفين دوكش (3 من ركلة جزاء) والدنماركي ينز ستايدج (53) وجاستن نجينماه (83).
وقلب هوفنهايم تخلفه أمام فولفسبورغ وتغلب عليه 3-1، بعدما سجّل له الاميركي جون بروكس (45+2) وماكسيميليان باير (60) والدنماركي روبرت سكوف (74)، فيما سجل البرتغالي تياغو توماس الهدف الوحيد لفولفسبورغ (36)، وفي بافاريا، تقدم أوغسبورغ مرتين على بوخوم لكنه سقط في فخ التعادل 2-2، وسجل الكرواتي ديون بيليو (35) والبوسني إرمدين ديميروفيتش (62) هدفي أوغسبورغ، والياباني تاكوما أسانو (45+3 و64) هدفي بوخوم.