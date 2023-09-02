Sunday, 03 September 2023 02:57 GMT

«تيل» ينقذ بايرن ويبقيه شريكا لليفركوزن في الصدارة

9/2/2023 7:09:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنقذ‭ ‬الشاب‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماتياس‭ ‬تيل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬تعثر‭ ‬اول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وقاده‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬2‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭.‬

وافتتح‭ ‬الياباني‭ ‬كو‭ ‬إيتاكورا‭ ‬التسجيل‭ ‬لمونشنغلادباخ‭ (‬30‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعادل‭ ‬لوروا‭ ‬سانيه‭ ‬النتيجة‭ ‬للنادي‭ ‬البافاري‭ (‬59‭). ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬المباراة‭ ‬تلفظ‭ ‬أنفاسها‭ ‬الأخيرة‭ ‬سجل‭ ‬تيل،‭ ‬بديل‭ ‬ليون‭ ‬غوريتسكا،‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث‭ (‬87‭).‬

وجاء‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬نفذها‭ ‬يوزوا‭ ‬كيميتش‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬تيل‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الرقابة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬دفاع‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬يركّز‭ ‬انظاره‭ ‬نحو‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬الجديد‭ ‬الدولي‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭.‬

وتابع‭ ‬تيل‭ ‬الكرة‭ ‬برأسه‭ ‬مباشرة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬وسط‭ ‬فرحة‭ ‬جماهير‭ ‬الضيوف،‭ ‬فتساوى‭ ‬بايرن‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬دارمشتات‭ ‬5‭-‬1،‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بانتظار‭ ‬ايضًا‭ ‬نتيجة‭ ‬مباراة‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬ولايبزيغ‭ ‬الاحد‭.‬

ويُعد‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬مواجهتها‭ ‬كثيرًا‭ ‬من‭ ‬بايرن،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الاخير‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬ضده،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خسارة‭ ‬قاسية‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬وهو‭ ‬السقوط‭ ‬الاكبر‭ ‬لبايرن‭ ‬منذ‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ورغم‭ ‬تسجيله‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬السابقتين‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لم‭ ‬يصنع‭ ‬بايرن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اصحاب‭ ‬الارض‭ ‬من‭ ‬عزل‭ ‬كاين،‭ ‬وافتتح‭ ‬بوروسيا‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭ ‬بهدف‭ ‬رأسي‭ ‬لإيتاكورا‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭.‬

وجاءه‭ ‬الرد‭ ‬متأخرًا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬عبر‭ ‬سانيه‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬امامه،‭ ‬فأصاب‭ ‬القائم‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ثمّ‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬ان‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬هزّ‭ ‬الشباك‭ ‬ومعادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬بعد‭ ‬تمريرة‭ ‬ساقطة‭ ‬من‭ ‬كيميتش‭ ‬هيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬ببراعة‭ ‬على‭ ‬صدره‭ ‬وسددها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭.‬

ودخل‭ ‬المنقذ‭ ‬تيل‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬81‭ ‬وسجّل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق،‭ ‬وحافظ‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬النظيف‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬دارمشتات‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثًا‭ ‬5‭-‬1‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬لمهاجمه‭ ‬النيجيري‭ ‬فيكتور‭ ‬بونيفاس‭. ‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬باي‭ ‬أرينا،‭ ‬سجّل‭ ‬بونيفاس‭ ‬المنضم‭ ‬الى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬هدفيه‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬21‭ ‬و61‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الارجنتيني‭ ‬إيسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ (‬49‭) ‬ويوناس‭ ‬هوفمان‭ (‬67‭) ‬والتشيكي‭ ‬آدم‭ ‬هلوزيك‭ (‬83‭) ‬الاهداف‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخرى،‭ ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬السويدي‭ ‬أوسكار‭ ‬فيلهلمسون‭ ‬هدف‭ ‬الضيوف‭ ‬الوحيد‭ (‬55‭).‬

وعزّز‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬رصيده‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬بايرن،‭ ‬بعدما‭ ‬حقّق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬دارمشتات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬والأخير،‭ ‬وافتتح‭ ‬بونيفاس‭ ‬التسجيل‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة‭ ‬بعدما‭ ‬اخترق‭ ‬دفاع‭ ‬منافسه‭ ‬وأسقط‭ ‬الكرة‭ ‬فوق‭ ‬حارس‭ ‬دارمشتات‭ (‬21‭)‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬بالاسيوس‭ ‬الفائز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬49‭).‬

وحسم‭ ‬أصحاب‭ ‬الارض‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدفين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ست‭ ‬دقائق،‭ ‬الاول‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬بونيفاس‭ ‬مجددًا‭ (‬61‭) ‬والثاني‭ ‬عبر‭ ‬جناح‭ ‬منتخب‭ ‬المانيا‭ ‬هوفمان‭ (‬67‭)‬وهو‭ ‬الاول‭ ‬لناديه‭ ‬الجديد‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬في‭ ‬الصيف‭.‬

وختم‭ ‬هلوزيك‭ ‬مهرجان‭ ‬الاهداف‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬مؤكدا‭ ‬الانطلاقة‭ ‬القوية‭ ‬لليفركوزن‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2022‭. ‬

وعوّض‭ ‬شتوتغارت‭ ‬خسارته‭ ‬القاسية‭ ‬امام‭ ‬لايبزيغ‭ ‬1‭-‬5‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وأكرم‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬فرايبورغ‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة،‭ ‬وهي‭ ‬النتيجة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬وسجّل‭ ‬اهداف‭ ‬شتوتغارت‭ ‬كريس‭ ‬فوريخ‭ (‬8‭ ‬و62‭) ‬والغيني‭ ‬سيرهو‭ ‬غيراسي‭ (‬17‭ ‬و19‭) ‬والفرنسي‭ ‬أنزو‭ ‬ميلوت‭ (‬75‭) ‬وليوناردو‭ ‬بيتنكورت‭ (‬82‭).‬

وتخطى‭ ‬فيردير‭ ‬بريمن‭ ‬رحيل‭ ‬مهاجمه‭ ‬النجم‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬وحقّق‭ ‬فوزًا‭ ‬قاسيًا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ماينتس‭ ‬4‭-‬صفر‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬مارفين‭ ‬دوكش‭ (‬3‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والدنماركي‭ ‬ينز‭ ‬ستايدج‭ (‬53‭) ‬وجاستن‭ ‬نجينماه‭ (‬83‭).‬

وقلب‭ ‬هوفنهايم‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1،‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬له‭ ‬الاميركي‭ ‬جون‭ ‬بروكس‭ (‬45+2‭) ‬وماكسيميليان‭ ‬باير‭ (‬60‭) ‬والدنماركي‭ ‬روبرت‭ ‬سكوف‭ (‬74‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬تياغو‭ ‬توماس‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬لفولفسبورغ‭ (‬36‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬بافاريا،‭ ‬تقدم‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬مرتين‭ ‬على‭ ‬بوخوم‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬وسجل‭ ‬الكرواتي‭ ‬ديون‭ ‬بيليو‭ (‬35‭) ‬والبوسني‭ ‬إرمدين‭ ‬ديميروفيتش‭ (‬62‭) ‬هدفي‭ ‬أوغسبورغ،‭ ‬والياباني‭ ‬تاكوما‭ ‬أسانو‭ (‬45+3‭ ‬و64‭) ‬هدفي‭ ‬بوخوم‭.‬

MENAFN02092023000055011008ID1106998780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث