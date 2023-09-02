«بيلينغهام» ينقذ ريال مدريد من فخ خيتافي

وعانى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬نجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬المصاب،‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬والأول‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاولى‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭.‬

ووجد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬نفسه‭ ‬متأخرا‭ ‬بهدف‭ ‬لمهاجمه‭ ‬السابق‭ ‬بورخا‭ ‬مايورال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬عبر‭ ‬وافده‭ ‬الجديد‭ ‬خوسيلو‭ (‬47‭)‬،‭ ‬ويسجل‭ ‬بيلينغهام‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬لبيلينغهام‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬المنلكي‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند،‭ ‬فعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭.‬

‭ ‬وفرض‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬خيتافي‭ ‬دافيد‭ ‬سوريا‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتصديه‭ ‬لأكثر‭ ‬محاولة‭ ‬لمهاجمي‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬ولولاه‭ ‬لكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬كبيرة‭.‬

وقال‭ ‬خوسيلو‭ ‬المنضم‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬إسبانيول‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬فزنا‭ ‬فحسب،‭ ‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬أداءً‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وصنعنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬جعل‭ ‬خيتافي‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭ ‬علينا،‭ ‬لكن‭ ‬جماهير‭ ‬البرنابيو‭ ‬دفعتنا‭ ‬الى‭ ‬الأمام،‭ ‬هؤلاء‭ ‬المشجعون‭ ‬مذهلون‭ ‬ومدريد‭ ‬لا‭ ‬يستسلم‭ ‬أبدًا‭.‬

وتابع‭ ‬خوسيلو‭ ‬‮«‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬نتأخر‭ ‬في‭ ‬النتيجة،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬وخرجنا‭ ‬بعقلية‭ ‬أننا‭ ‬سنقلب‭ ‬الأمور‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭.‬

وافتتح‭ ‬خيتافي‭ ‬التسجيل‭ ‬خلافا‭ ‬لمجريات‭ ‬اللعب‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬فران‭ ‬غارسيا‭ ‬كرة‭ ‬خاطئة‭ ‬الى‭ ‬زميله‭ ‬النمسوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا‭ ‬الذي‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬فخطفها‭ ‬مايورال‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وراوغ‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬كيبا‭ ‬أريسابالاغا‭ ‬وتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬11‭).‬

وحصل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬بيلينغهام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كارليس‭ ‬ألينيا‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬ماريو‭ ‬ميليرو‭ ‬لوبيس‭ ‬ألغاها‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‭ (‬24‭).‬

وكاد‭ ‬النجم‭ ‬الكرواتي‭ ‬لوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬يفعلها‭ ‬بارتماءة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬أبعدها‭ ‬الحارس‭ ‬سوريا‭ ‬بصعوبة‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬33‭).‬

وتابع‭ ‬سوريا‭ ‬تألقه‭ ‬وأنقذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بابعاده‭ ‬تسديدة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬لخوسيلو‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لغارسيا‭ (‬40‭).‬

ودفع‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الايطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬بالالماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬وناتشو‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مكان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬وفران‭ ‬غارسيا‭.‬

ونجح‭ ‬خوسيلو‭ ‬في‭ ‬ادراك‭ ‬التعادل‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬يد‭ ‬مدافع‭ ‬خيتافي‭ ‬التوغولي‭ ‬دجين‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لمودريتش‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬47‭).‬

وتابع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬ضغطه‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬وتألق‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬خصوصا‭ ‬ابعاده‭ ‬لتسديدتي‭ ‬كروس‭ (‬55‭) ‬وخوسيلو‭ (‬66‭) ‬في‭ ‬تكفل‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬بإبعاد‭ ‬تسديدة‭ ‬للألماني‭ (‬54‭) ‬وأخرى‭ ‬لداني‭ ‬كارفاخال‭ (‬65‭).‬

ولعب‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬ورقتي‭ ‬ابراهيم‭ ‬دياس‭ ‬ولوكاس‭ ‬فاسكيس‭ ‬مكان‭ ‬كارفاخال‭ ‬ومودريتش‭ ‬فازداد‭ ‬ضغط‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يثمر‭ ‬هدفا‭ ‬قاتلا‭ ‬عندما‭ ‬سدد‭ ‬فاسكيس‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬90+5‭).‬

وحقق‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬رابع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬غرناطة‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬النخبة‭ ‬5‭-‬3‭.‬

وبكر‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الياباني‭ ‬تاكيفوسا‭ ‬كوبو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة،‭ ‬لكن‭ ‬زميله‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأصل‭ ‬روبان‭ ‬لو‭ ‬نورمان‭ ‬منح‭ ‬التعادل‭ ‬للضيوف‭ ‬بتسجيله‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬35‭).‬

وأعاد‭ ‬كوبو‭ ‬التقدم‭ ‬لريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭.‬

وضرب‭ ‬سوسييداد‭ ‬بقوة‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وسجل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬تناوب‭ ‬عليها‭ ‬مارتين‭ ‬سيبيمندي‭ (‬59‭) ‬وأندر‭ ‬بارينيتشيا‭ (‬67‭) ‬وميكي‭ ‬بوش‭ (‬76‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬غرناطة‭ ‬هدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬عبر‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لوكاس‭ ‬بوي‭ (‬83‭) ‬وبراين‭ ‬سرغوسا‭ (‬90+9‭) ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتجنب‭ ‬الخسارة‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الاول‭ ‬لسوسييداد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬متتالية‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬مؤقتا،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬غرناطة‭ ‬بخسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭.‬