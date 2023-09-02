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ديوكوفيتش ينجو من خسارة محرجة

9/2/2023 7:09:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجا‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬كانت‭ ‬ستكون‭ ‬الأبكر‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬2006‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬فيما‭ ‬واصلت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الأولى‭ ‬عالميًا‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬وبلغت‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬‮«‬أعزّ‮»‬‭ ‬صديقاتها‭ ‬الجمعة‭. ‬وفعّل‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬احتياطاته‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬لاسلو‭ ‬دجيري‭ ‬المصنف‭ ‬32‭ ‬عالمياً‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و4‭-‬6‭. ‬لكن‭ ‬‮«‬نولي‮»‬‭ ‬قاوم‭ ‬مظهراً‭ ‬مرونته‭ ‬فأحرز‭ ‬المجموعات‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭ ‬6-1‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬3،‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬باحراز‭ ‬اللقب‭ ‬الـ24‭ ‬الكبير‭ ‬ويعزّز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمعادلة‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬المطلق‭ ‬للأسترالية‭ ‬مارغاريت‭ ‬كورت‭. ‬قال‭ ‬المصنف‭ ‬ثانياً‭ ‬والذي‭ ‬سيستعيد‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬احدى‭ ‬أصعب‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬خضتها‭ ‬هنا‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬انهى‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬و45‭ ‬دقيقة‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثامنة‭ ‬يقلب‭ ‬فيها‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعتين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭. ‬وتابع‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المتوّج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ (‬2011،‭ ‬2015،‭ ‬2018‭) ‬انه‭ ‬حفّز‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بمجموعتين‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بتحفيز‭ ‬نفسي‭ ‬قليلاً‭ ‬أمام‭ ‬المرآة‭. ‬ضحكت‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬لأني‭ ‬كنت‭ ‬غاضباً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لرفع‭ ‬معنوياتي‮»‬‭. ‬تابع‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بذلك‭ ‬مرات‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬ينجح،‭ ‬بيد‭ ‬اني‭ ‬ممتن‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬ويلاقي‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الكرواتي‭ ‬بورنا‭ ‬غويو‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬والمصنف‭ ‬105‭ ‬عالمياً‭. ‬ونجا‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬الاقصاء‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬كمراهق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬ليتون‭ ‬هويت‭ ‬قبل‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

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