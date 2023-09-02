ديوكوفيتش ينجو من خسارة محرجة
التاريخ
9/2/2023 7:09:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نجا النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من خسارة كانت ستكون الأبكر له منذ 2006 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، فيما واصلت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميًا حملة الدفاع عن لقبها وبلغت ثمن النهائي بفوزها على «أعزّ» صديقاتها الجمعة. وفعّل ديوكوفيتش احتياطاته في دور الـ16، بعد تخلفه بمجموعتين نظيفتين أمام مواطنه لاسلو دجيري المصنف 32 عالمياً 4-6 و4-6. لكن «نولي» قاوم مظهراً مرونته فأحرز المجموعات الثلاث التالية 6-1 و6-1 و6-3، ليبقي على آماله باحراز اللقب الـ24 الكبير ويعزّز رقمه القياسي لدى الرجال في محاولة لمعادلة الرقم القياسي المطلق للأسترالية مارغاريت كورت. قال المصنف ثانياً والذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي من الإسباني كارلوس ألكاراس «كانت احدى أصعب المباريات التي خضتها هنا منذ عدة سنوات»، إذ انهى المباراة في 3 ساعات و45 دقيقة.
وهذه المرة الثامنة يقلب فيها ديوكوفيتش تأخره بمجموعتين في بطولات الغراند سلام. وتابع ديوكوفيتش، المتوّج ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز (2011، 2015، 2018) انه حفّز نفسه في غرف الملابس بعد تخلفه بمجموعتين: «قمت بتحفيز نفسي قليلاً أمام المرآة. ضحكت على نفسي لأني كنت غاضباً جداً من الطريقة التي لعبت بها في محاولة لرفع معنوياتي». تابع: «قمت بذلك مرات قليلة في مسيرتي لكن الأمر لم ينجح، بيد اني ممتن الليلة». ويلاقي ديوكوفيتش في الدور المقبل الكرواتي بورنا غويو المتأهل من التصفيات والمصنف 105 عالمياً. ونجا ديوكوفيتش (36 عاماً) من الاقصاء قبل بلوغ الأسبوع الثاني من البطولة، للمرة الأولى منذ سقوطه كمراهق في الدور الثالث أمام الأسترالي ليتون هويت قبل 17 عاماً.
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