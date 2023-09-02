ديوكوفيتش ينجو من خسارة محرجة

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الثامنة‭ ‬يقلب‭ ‬فيها‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬تأخره‭ ‬بمجموعتين‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭. ‬وتابع‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬المتوّج‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ (‬2011،‭ ‬2015،‭ ‬2018‭) ‬انه‭ ‬حفّز‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الملابس‭ ‬بعد‭ ‬تخلفه‭ ‬بمجموعتين‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بتحفيز‭ ‬نفسي‭ ‬قليلاً‭ ‬أمام‭ ‬المرآة‭. ‬ضحكت‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬لأني‭ ‬كنت‭ ‬غاضباً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لرفع‭ ‬معنوياتي‮»‬‭. ‬تابع‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬بذلك‭ ‬مرات‭ ‬قليلة‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬ينجح،‭ ‬بيد‭ ‬اني‭ ‬ممتن‭ ‬الليلة‮»‬‭. ‬ويلاقي‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المقبل‭ ‬الكرواتي‭ ‬بورنا‭ ‬غويو‭ ‬المتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬والمصنف‭ ‬105‭ ‬عالمياً‭. ‬ونجا‭ ‬ديوكوفيتش‭ (‬36‭ ‬عاماً‭) ‬من‭ ‬الاقصاء‭ ‬قبل‭ ‬بلوغ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬سقوطه‭ ‬كمراهق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬الأسترالي‭ ‬ليتون‭ ‬هويت‭ ‬قبل‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬