إنقاذ 3 مواطنين من الغرق بالمحرق

إنقاذ 3 مواطنين من الغرق بالمحرق
التاريخ
9/2/2023 7:09:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكن خفر السواحل من إنقاذ 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين 17-20 عاما، إثر تعرض قاربهم للتعطل والغرق في المنطقة البحرية بالقرب من حالة السلطة بمحافظة المحرق، وهم بحالة صحية جيدة.
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